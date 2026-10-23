A Polícia Militar capturou um homem de 44 anos, procurado pela Justiça, na Vila Paulista, em Botucatu.
A equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e, depois de localizar o homem, consultou os sistemas policiais. A consulta confirmou a existência de um mandado de prisão definitivo, decorrente de condenação transitada em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso.
O homem foi levado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.
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