23 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @de_botuca
SEGURANÇA PÚBLICA

PM captura homem de 44 anos procurado pela Justiça em Botucatu

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
de botuca
PM captura homem de 44 anos procurado pela Justiça em Botucatu
PM captura homem de 44 anos procurado pela Justiça em Botucatu

A Polícia Militar capturou um homem de 44 anos, procurado pela Justiça, na Vila Paulista, em Botucatu.

A equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e, depois de localizar o homem, consultou os sistemas policiais. A consulta confirmou a existência de um mandado de prisão definitivo, decorrente de condenação transitada em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso.

O homem foi levado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

de botuca — De olho na notícia

Receba as notícias mais relevantes de Botucatu e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários