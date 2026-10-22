A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Educação e em parceria com a OSC Renascer, premiou na terça-feira (20) estudantes da rede municipal pelo concurso cultural do projeto "Maria da Penha Vai à Escola – Agosto Lilás 2026". Os alunos foram reconhecidos por desenhos e textos sobre respeito, igualdade e enfrentamento à violência contra a mulher.

A cerimônia foi na sede da Secretaria de Educação e reuniu os vencedores, representantes das escolas, profissionais da Educação e integrantes da OSC Renascer. Os estudantes receberam medalhas e kits da organização.

Premiados