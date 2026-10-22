A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Educação e em parceria com a OSC Renascer, premiou na terça-feira (20) estudantes da rede municipal pelo concurso cultural do projeto "Maria da Penha Vai à Escola – Agosto Lilás 2026". Os alunos foram reconhecidos por desenhos e textos sobre respeito, igualdade e enfrentamento à violência contra a mulher.
A cerimônia foi na sede da Secretaria de Educação e reuniu os vencedores, representantes das escolas, profissionais da Educação e integrantes da OSC Renascer. Os estudantes receberam medalhas e kits da organização.
Premiados
Na categoria Desenho, o primeiro lugar ficou com uma aluna do 8º ano C da EMEF Dr. João Maria de Araújo. O segundo foi de uma aluna do 8º ano B da EMEF Prof. Jonas Alves de Araújo, e o terceiro, de uma aluna do 8º ano A da mesma escola.
Na categoria Redação, Poesia e Poema, o primeiro lugar foi de uma aluna do 8º ano A da EMEF Dr. João Maria de Araújo. A segunda colocação ficou com uma aluna do 8º ano A da EMEF Prof. Luiz Tácito Virginio dos Santos, e a terceira, com uma aluna do 8º ano B da EMEF Prof. Jonas Alves de Araújo.
Projeto em números
O trabalho foi feito durante o Agosto Lilás, campanha de conscientização sobre prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. Entre 3 e 28 de agosto, o projeto mobilizou 19 unidades de ensino das redes municipal e estadual de Botucatu, com 22 palestrantes voluntários da OSC Renascer.
Foram 32 palestras, para 71 turmas, que alcançaram diretamente 2.548 estudantes. Só na rede municipal, o projeto envolveu 753 alunos de 23 turmas, em 16 palestras.
Nos encontros, os alunos conheceram a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), os tipos de violência contra a mulher, como identificar relacionamentos abusivos e a importância do respeito nas relações. Também falaram sobre reconhecer situações de violência e buscar apoio.
Segundo a Prefeitura, o concurso complementou as palestras ao permitir que os alunos expressassem o que aprenderam por meio da arte e da escrita.
de botuca - De olho na notícia!