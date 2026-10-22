22 de outubro de 2026
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PROTEÇÃO ANIMAL

Microchip leva à prisão tutor que abandonou cadela em Botucatu

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Cadela resgatada pelo Departamento de Proteção Animal de Botucatu
Cadela resgatada pelo Departamento de Proteção Animal de Botucatu

O microchip de uma cadela levou à identificação e à prisão em flagrante do responsável por abandoná-la, na manhã desta quinta-feira (22), em Botucatu. A ocorrência teve atuação do Departamento de Proteção Animal (DPA) da Prefeitura.

Segundo a administração, um munícipe viu a cadela ser abandonada às margens de uma estrada do município e acionou o DPA. A equipe foi ao local indicado e encontrou o animal. Na verificação, os profissionais perceberam que a cadela tinha microchip, dispositivo que permite consultar dados cadastrados e identificar o responsável.

A partir das informações do sistema, a equipe identificou o tutor e localizou seu endereço. Ele foi levado à delegacia e, segundo as informações da ocorrência, confessou o abandono e recebeu voz de prisão em flagrante.

Microchipagem e proteção animal

A Prefeitura destaca que o caso mostra a importância da microchipagem como ferramenta de identificação e proteção dos animais. Além de facilitar a localização do responsável em casos de perda ou desaparecimento, a tecnologia pode ajudar na apuração de abandono e maus-tratos.

O Departamento de Proteção Animal reforça que abandonar animais configura maus-tratos e pede a participação da população na identificação e denúncia dessas situações.

A cadela resgatada vai receber os cuidados necessários e, depois, será disponibilizada para adoção responsável.

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