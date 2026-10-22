O microchip de uma cadela levou à identificação e à prisão em flagrante do responsável por abandoná-la, na manhã desta quinta-feira (22), em Botucatu. A ocorrência teve atuação do Departamento de Proteção Animal (DPA) da Prefeitura.

Segundo a administração, um munícipe viu a cadela ser abandonada às margens de uma estrada do município e acionou o DPA. A equipe foi ao local indicado e encontrou o animal. Na verificação, os profissionais perceberam que a cadela tinha microchip, dispositivo que permite consultar dados cadastrados e identificar o responsável.

A partir das informações do sistema, a equipe identificou o tutor e localizou seu endereço. Ele foi levado à delegacia e, segundo as informações da ocorrência, confessou o abandono e recebeu voz de prisão em flagrante.