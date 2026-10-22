A Prefeitura de Botucatu vai oferecer transporte gratuito aos eleitores no dia do segundo turno, domingo (25), atendendo a uma solicitação da Justiça Eleitoral. O serviço será feito com veículos do transporte escolar, devidamente identificados.
Ao todo, serão 8 linhas adicionais gratuitas e 2 veículos adicionais com acessibilidade para pessoas com deficiência, para levar eleitores até as seções eleitorais. Os trajetos foram definidos em acordo com a Justiça Eleitoral, para atender o maior número possível de eleitores e seções no município.
Horários
As linhas especiais funcionam das 7h às 19h. Elas partem do Terminal Urbano Ver. Jayro Andrade de hora em hora, a partir das 7h, e encerram a operação no mesmo terminal.
A exceção é a linha 8 (Vitoriana/Rio Bonito/Mina/Alvorada da Barra), que parte e encerra a operação em Vitoriana, com saídas a cada duas horas, a partir das 7h.
Não é preciso apresentar documento para embarcar nas linhas especiais. Já os ônibus do transporte coletivo fazem a operação normal, com a tabela de domingo e cobrança de tarifa.
Linhas adicionais
1. Jardim Paraíso / Vila Nova Botucatu / Cambuí – Centro
2. Vila Aparecida / Vila Assumpção / Marajoara – Centro
3. APAE / SESI / COHAB 1 / Comerciários – Centro
4. Jardim Brasil / Cachoeirinha – Centro
5. Continental / Vila Paulista – Centro
6. Demétria / Aeroporto / 24 de Maio – Centro
7. Rubião Jr. – Centro
8. Vitoriana / Rio Bonito / Mina / Alvorada da Barra
Mapa e horários
O mapa das linhas adicionais está disponível aqui no link
Serviço
Cartório Eleitoral de Botucatu – Zona 026
Rua Dr. Cardoso de Almeida, 555
WhatsApp: (14) 3814-5536