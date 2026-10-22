A Prefeitura de Botucatu vai oferecer transporte gratuito aos eleitores no dia do segundo turno, domingo (25), atendendo a uma solicitação da Justiça Eleitoral. O serviço será feito com veículos do transporte escolar, devidamente identificados.

Ao todo, serão 8 linhas adicionais gratuitas e 2 veículos adicionais com acessibilidade para pessoas com deficiência, para levar eleitores até as seções eleitorais. Os trajetos foram definidos em acordo com a Justiça Eleitoral, para atender o maior número possível de eleitores e seções no município.

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