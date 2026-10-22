Mais de 300 crianças participaram, na quarta-feira (21), da palestra "Esporte Salva Vidas – Inclusão na Prática", realizada na Escola Pacheco, em Botucatu. A atividade levou a vivência do esporte paralímpico para os alunos.

Com dez cadeiras de basquete trazidas de Piracicaba, as crianças experimentaram a modalidade, conheceram a rotina de pessoas com deficiência e aprenderam sobre a importância de respeitar as diferenças.

Atletas e profissionais