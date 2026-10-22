22 de outubro de 2026
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INCLUSÃO NO ESPORTE

Mais de 300 crianças vivenciam basquete em cadeira de rodas

Por Redação | Organização do projeto 'Esporte Salva Vidas'
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
'Esporte Salva Vidas - Inclusão na Prática', na Escola Pacheco, em Botucatu.
'Esporte Salva Vidas - Inclusão na Prática', na Escola Pacheco, em Botucatu.

Mais de 300 crianças participaram, na quarta-feira (21), da palestra "Esporte Salva Vidas – Inclusão na Prática", realizada na Escola Pacheco, em Botucatu. A atividade levou a vivência do esporte paralímpico para os alunos.

Com dez cadeiras de basquete trazidas de Piracicaba, as crianças experimentaram a modalidade, conheceram a rotina de pessoas com deficiência e aprenderam sobre a importância de respeitar as diferenças.

Atletas e profissionais

Participaram da ação atletas e profissionais de Botucatu, Barra Bonita, Itatinga e Piracicaba:

- Alexandre Soares (Botucatu);
- Laura (Botucatu);
- Elvis (Barra Bonita);
- Miguel (Barra Bonita);
- professor Berré (Itatinga);
- professor Fábio (Piracicaba);
- professor Rogério (Piracicaba).

O evento também contou com a presença do prefeito Fábio Leite, do secretário municipal de Educação professor Gilberto Mariotto Peres e da professora Giovana, que representou a Secretaria de Esportes.

Apoio

A organização agradeceu à RH Engenharia pelo apoio à inclusão.

Esporte e inclusão

Segundo os organizadores, o esporte transforma vidas e ajuda a derrubar barreiras. A palestra reforçou a inclusão na prática, com as próprias crianças experimentando o jogo.

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