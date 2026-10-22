Acontece de 26 a 30 de outubro, a primeira rodada de oficinas comunitárias do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) de Botucatu. Os encontros são gratuitos e abertos a todos os moradores, que poderão contribuir com informações para o estudo.

O PMRR é um estudo técnico que busca identificar e mapear áreas de risco no município, ampliando o conhecimento sobre as condições desses locais e oferecendo subsídios ao planejamento urbano. O plano não prevê a execução de obras ou intervenções nos locais estudados.

Nas oficinas, a equipe técnica vai apresentar os objetivos do PMRR, explicar como o estudo é feito e indicar as áreas que serão levantadas.