Acontece de 26 a 30 de outubro, a primeira rodada de oficinas comunitárias do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) de Botucatu. Os encontros são gratuitos e abertos a todos os moradores, que poderão contribuir com informações para o estudo.
O PMRR é um estudo técnico que busca identificar e mapear áreas de risco no município, ampliando o conhecimento sobre as condições desses locais e oferecendo subsídios ao planejamento urbano. O plano não prevê a execução de obras ou intervenções nos locais estudados.
Nas oficinas, a equipe técnica vai apresentar os objetivos do PMRR, explicar como o estudo é feito e indicar as áreas que serão levantadas.
A participação de todos, e não só de quem mora nas áreas mapeadas, é considerada essencial. Os relatos da comunidade sobre pontos de alagamento, problemas de drenagem, trincas em casas e muros e locais com deslizamentos anteriores ajudam a complementar as informações da equipe técnica.
Programação
- 26 de outubro, às 9h30: Santo Antônio de Sorocaba. Local: pátio da Igreja Santo Antônio de Sorocaba.
- 27 de outubro, às 9h30: Rua Américo Coutinho. Local: auditório da Igreja Assembleia de Deus.
- 27 de outubro, às 17h: Rua Alcebíades Bernardo. Local: CEI Márcio Aparecido Nunes.
- 28 de outubro, às 9h30: Vitoriana. Local: Subprefeitura.
- 29 de outubro, às 9h30: Vila Jardim. Local: Casa Pia São Vicente de Paulo (Asilo Padre Euclides).
- 29 de outubro, às 17h30: Vital Brasil. Local: Escola João Maria.
- 30 de outubro, às 10h: Rubião Júnior (Jardim Alvorada e Capão Bonito). Local: Coletivo Cultural.
Mais informações pelos telefones (11) 98277-2147 e (14) 99759-7425.