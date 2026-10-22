Em Botucatu, o índice de faltas a consultas agendadas nas unidades de saúde chega a 30%. Isso significa que parte das vagas deixa de ser usada, mesmo com a demanda por atendimentos, e afeta o funcionamento da rede municipal e o acesso da população aos serviços.
Quando o paciente falta sem avisar a unidade, a vaga muitas vezes deixa de ser oferecida a outra pessoa que também precisa de acompanhamento, avaliação ou tratamento. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a situação compromete a organização dos serviços, contribui para o aumento das filas e pode prolongar o tempo de espera.
Pressão sobre o Pronto-Socorro
A falta de acompanhamento na Atenção Básica também pode levar pacientes a procurar o Pronto-Socorro Adulto (PSA) por situações que poderiam ser atendidas nas próprias Unidades de Saúde. Esse movimento aumenta a demanda sobre os serviços de urgência, que precisam manter a estrutura pronta para casos que exigem assistência imediata.
O que fazer
A Secretaria reforça a importância de comparecer às consultas marcadas. Em caso de imprevisto, a orientação é avisar a unidade de saúde com antecedência, para que a vaga possa ser reorganizada e, quando possível, destinada a outro paciente.
Segundo a pasta, a medida é simples e contribui para o melhor aproveitamento dos recursos públicos, a organização das agendas e a ampliação do acesso aos atendimentos.
A Prefeitura também orienta a população a descobrir qual é a Unidade de Saúde mais próxima de casa e o número ou e-mail para contato. A informação está disponível no site da Prefeitura de Botucatu.
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