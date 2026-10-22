Em Botucatu, o índice de faltas a consultas agendadas nas unidades de saúde chega a 30%. Isso significa que parte das vagas deixa de ser usada, mesmo com a demanda por atendimentos, e afeta o funcionamento da rede municipal e o acesso da população aos serviços.

Quando o paciente falta sem avisar a unidade, a vaga muitas vezes deixa de ser oferecida a outra pessoa que também precisa de acompanhamento, avaliação ou tratamento. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a situação compromete a organização dos serviços, contribui para o aumento das filas e pode prolongar o tempo de espera.

Pressão sobre o Pronto-Socorro