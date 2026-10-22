Um felino silvestre foi atropelado e morreu na rodovia Lázaro Cordeiro de Campos (SP-147), na altura do km 265, em Bofete. As causas e as circunstâncias do acidente não foram divulgadas. Também não há informações sobre o veículo envolvido nem sobre quem estava ao volante. O caso deve ser apurado.

A rodovia liga a Marechal Rondon à Castello Branco. O trecho onde o animal foi atingido tem chácaras, mas também densa vegetação nativa, com um córrego nas proximidades do local.

Pelas características registradas na imagem, o animal aparenta ser um gato-do-mato-pequeno (Leopardus guttulus), também chamado de gato-palheiro-do-sul. Pelo padrão de manchas, ele também lembra uma jaguatirica (Leopardus pardalis) jovem. A identificação definitiva depende de análise de especialistas.