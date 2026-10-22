Um felino silvestre foi atropelado e morreu na rodovia Lázaro Cordeiro de Campos (SP-147), na altura do km 265, em Bofete. As causas e as circunstâncias do acidente não foram divulgadas. Também não há informações sobre o veículo envolvido nem sobre quem estava ao volante. O caso deve ser apurado.
A rodovia liga a Marechal Rondon à Castello Branco. O trecho onde o animal foi atingido tem chácaras, mas também densa vegetação nativa, com um córrego nas proximidades do local.
Pelas características registradas na imagem, o animal aparenta ser um gato-do-mato-pequeno (Leopardus guttulus), também chamado de gato-palheiro-do-sul. Pelo padrão de manchas, ele também lembra uma jaguatirica (Leopardus pardalis) jovem. A identificação definitiva depende de análise de especialistas.
Sobre a espécie
O gato-do-mato-pequeno é um felino de hábitos noturnos e carnívoro, que vive em áreas de mata densa, como a Mata Atlântica. Ele é considerado ameaçado de extinção, o que aumenta a gravidade de cada perda.
Atropelamentos em série
O caso de Bofete se soma a outras ocorrências com animais silvestres na região do Polo Cuesta, na Cuesta Paulista, onde atropelamentos têm sido cada vez mais frequentes. O avanço da ocupação humana sobre áreas de mata reduz o habitat natural desses animais. Em busca de alimento e abrigo, eles chegam a áreas mais urbanizadas, com residências, e acabam cruzando rodovias.
Uma pesquisa da Esalq/USP aponta que cerca de 39 mil mamíferos silvestres são atropelados por ano nas rodovias paulistas. Esses acidentes também causam cerca de 3 mil ocorrências por ano e prejuízo de aproximadamente R$ 56 milhões ao estado. O estudo cita como recomendações cercas, passagens de fauna e tecnologias para detectar animais na pista.