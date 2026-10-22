22 de outubro de 2026
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SEGURANÇA ALIMENTAR

Banco de Alimentos de Botucatu beneficia mais de 5,5 mil pessoas

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 2 min
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Banco de Alimentos de Botucatu beneficia mais de 5,5 mil pessoas
Banco de Alimentos de Botucatu beneficia mais de 5,5 mil pessoas

O Banco de Alimentos de Botucatu atende hoje 5.508 pessoas por meio de 53 projetos sociais. A iniciativa integra a política municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e conecta o recebimento, o aproveitamento e a distribuição de alimentos à proteção social.

O trabalho amplia o acesso à alimentação adequada e saudável e estimula o aproveitamento de alimentos próprios para consumo, reduzindo perdas e desperdícios.

Como funciona

O Banco de Alimentos capta e redistribui alimentos, ligando a disponibilidade de produtos às necessidades das instituições atendidas. Parte do trabalho envolve o aproveitamento de excedentes que mantêm qualidade e segurança para o consumo, evitando descartes desnecessários.

Depois de recebidos, os produtos seguem para os projetos sociais da rede de atendimento, que acompanham pessoas em situação de vulnerabilidade. Segundo a Prefeitura, a estrutura fortalece a Assistência Social e amplia o alcance das políticas voltadas ao direito humano à alimentação adequada.

Agricultura familiar na rede

A rede também conta com o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA Municipal), instituído pela Lei Municipal nº 6.178/2020. O programa une o incentivo à agricultura familiar às ações de segurança alimentar: abre oportunidades para a comercialização da produção e contribui para o abastecimento da rede socioassistencial.

A integração entre Agricultura e Assistência Social permite tratar produção, abastecimento e proteção social como partes de uma mesma estratégia municipal.

Combate ao desperdício

Para a administração municipal, a segurança alimentar depende não só da quantidade produzida, mas também de como os alimentos são distribuídos e aproveitados. Por isso, o trabalho do Banco de Alimentos tem importância social e ambiental, ao incentivar uma cultura de responsabilidade com os alimentos.

Série "Do Campo à Mesa"

A reportagem integra a série "Do Campo à Mesa: conheça a rede que alimenta Botucatu", iniciada pela Prefeitura em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação. Os capítulos anteriores trataram da evolução da alimentação escolar e do papel da agricultura familiar no abastecimento das escolas. Os próximos vão apresentar outras iniciativas da rede municipal, como preparo das refeições, hortas, serviços de alimentação e comercialização de produtos.

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