O Banco de Alimentos de Botucatu atende hoje 5.508 pessoas por meio de 53 projetos sociais. A iniciativa integra a política municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e conecta o recebimento, o aproveitamento e a distribuição de alimentos à proteção social.

O trabalho amplia o acesso à alimentação adequada e saudável e estimula o aproveitamento de alimentos próprios para consumo, reduzindo perdas e desperdícios.

Como funciona