Aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC que votarem no segundo turno das eleições, em 25 de outubro, poderão ter a prova de vida do INSS atualizada automaticamente, sem precisar fazer outro procedimento, informou o instituto.

Isso acontece porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) compartilha com o INSS os dados de comparecimento às urnas, e o INSS usa essas informações para comprovar que o beneficiário está vivo. Com isso, não é preciso ir a agências ou a bancos.

A prova de vida é uma verificação anual que confirma que o titular está vivo e garante a continuidade dos pagamentos. Segundo o INSS, a checagem é feita principalmente pelo cruzamento de bases de dados públicas.