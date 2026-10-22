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Voto no 2º turno também vale como prova de vida no INSS

Por Redação | INSS
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa.
Urna eletrônica: o voto no segundo turno, em 25 de outubro, também vale como prova de vida no INSS.
Urna eletrônica: o voto no segundo turno, em 25 de outubro, também vale como prova de vida no INSS.

Aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC que votarem no segundo turno das eleições, em 25 de outubro, poderão ter a prova de vida do INSS atualizada automaticamente, sem precisar fazer outro procedimento, informou o instituto.

Isso acontece porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) compartilha com o INSS os dados de comparecimento às urnas, e o INSS usa essas informações para comprovar que o beneficiário está vivo. Com isso, não é preciso ir a agências ou a bancos.

A prova de vida é uma verificação anual que confirma que o titular está vivo e garante a continuidade dos pagamentos. Segundo o INSS, a checagem é feita principalmente pelo cruzamento de bases de dados públicas.

Quem não votar não é prejudicado, porque o INSS continua buscando outros registros. A presença no segundo turno também pode ser considerada para quem não votou no primeiro. O instituto lembra que a prova de vida não tem relação com a liberação de empréstimo consignado, que segue outros critérios.

Se a comprovação não for confirmada pelo cruzamento de dados, o INSS notifica o beneficiário, que pode regularizar a situação pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS ou no banco onde recebe o benefício. Dúvidas podem ser tiradas no Meu INSS (meu.inss.gov.br) ou pelo telefone 135.

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