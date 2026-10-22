A Prefeitura de Botucatu participa da Feira do Empreendedor 2026, que acontece no São Paulo Expo, na capital paulista, com um estande de 50 metros quadrados. Segundo a administração municipal, o espaço foi planejado para receber visitantes e investidores e apresentar as vocações turísticas, culturais e econômicas da cidade.
De acordo com a Prefeitura, o estande reúne iniciativas dos setores da indústria, do comércio, dos serviços, da cultura e do artesanato. Entre as ações, estão:
- Turismo: divulgação da Cuesta, de rotas de ecoturismo e de passeios regionais;
- Cultura: destaque para o patrimônio histórico, museus, equipamentos culturais e artistas locais;
- Indústria e comércio: apresentação do polo industrial, do ecossistema de inovação e da rede de comércio da cidade;
- Artesãos e produtores: exposição de trabalhos artesanais e produtos típicos, com possibilidade de novos canais de venda para pequenos produtores.
A Prefeitura afirma que a presença no evento serve para criar oportunidades de networking, atrair investimentos privados e prospectar empresas interessadas em se instalar em Botucatu. Também busca divulgar as rotas turísticas e culturais, para estimular o fluxo de visitantes e fortalecer a rede hoteleira e gastronômica, e apoiar artesãos e microempreendedores para que seus produtos alcancem novos mercados.
Segundo o município, a participação na feira reafirma o compromisso da administração com o crescimento sustentável, a geração de empregos e renda e a visibilidade de Botucatu no cenário estadual e nacional.
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