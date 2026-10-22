A Prefeitura de Botucatu participa da Feira do Empreendedor 2026, que acontece no São Paulo Expo, na capital paulista, com um estande de 50 metros quadrados. Segundo a administração municipal, o espaço foi planejado para receber visitantes e investidores e apresentar as vocações turísticas, culturais e econômicas da cidade.

De acordo com a Prefeitura, o estande reúne iniciativas dos setores da indústria, do comércio, dos serviços, da cultura e do artesanato. Entre as ações, estão:

- Turismo: divulgação da Cuesta, de rotas de ecoturismo e de passeios regionais;