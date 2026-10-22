A Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu prestou contas, na manhã desta quarta-feira (21), em audiência pública na Câmara Municipal sobre o segundo quadrimestre de 2026, de maio a agosto. A apresentação detalhou gastos, atendimentos e o cumprimento de metas, e teve espaço para perguntas de vereadores e da população.
A mesa dos trabalhos foi presidida pelo vereador Lelo Pagani (PSDB), presidente da Comissão de Saúde, com o vereador Zé Fernandes (PSDB) e representantes da Secretaria e do Departamento de Orçamento e Planejamento. O presidente da Câmara, Cula (MDB), e os vereadores Carlos Trigo (MDB), Nuno Garcia (PODE), Thiago Padovan (PSD) e Welinton Japa (MDB) também estiveram presentes e fizeram questionamentos. A prestação de contas é exigida pela Lei Complementar Federal nº 141/2012.
Gastos
Segundo a Secretaria, as despesas pagas em saúde somaram R$ 83,87 milhões no quadrimestre, e o acumulado do ano, até agosto, chegou a cerca de R$ 150,2 milhões. Desse total, R$ 126,84 milhões são recursos próprios do município, e R$ 23,35 milhões vêm de transferências do SUS, das esferas federal e estadual.
As receitas de impostos e transferências usadas como base de cálculo somaram R$ 386,9 milhões de janeiro a agosto. Com isso, a aplicação de recursos próprios em saúde ficou em 32,78% dessa base.
Atendimentos
Na Atenção Básica, foram registrados 1.481.021 procedimentos, visitas domiciliares e atendimentos entre janeiro e agosto, incluindo ações individuais e odontológicas. O número representa registros de produção, e não de pessoas atendidas.
O Hospital do Bairro, que faz cirurgias eletivas desde março de 2025, teve 979 autorizações de internação hospitalar pagas entre janeiro e julho de 2026, como cirurgias de catarata, de pele e tecido subcutâneo e retirada de vesícula por videolaparoscopia.
A apresentação também trouxe dados de urgência e emergência, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, atendimentos especializados, combate à dengue, vacinação, doenças crônicas, saúde do trabalhador e proteção animal.
Metas e desafios
Das 530 metas pactuadas na Programação Anual de Saúde de 2026, 309 foram cumpridas até agosto, 214 não foram cumpridas e sete estavam sem apuração. O percentual de cumprimento informado foi de 58,30%.
O relatório aponta ainda oferta insuficiente de vagas em serviços especializados, com a contratação de exames complementares como uma das providências. Sobre as obras, foram apresentadas informações sobre a reforma do Hospital do Bairro, a construção da UBS Bem-te-vi e a paralisação das obras da UBS Vida Nova, que aguardava licitação no fechamento do relatório.
Os dados têm como referência o relatório do segundo quadrimestre de 2026, com informações acumuladas de janeiro a agosto ou de períodos indicados em cada indicador. A audiência foi transmitida pelos canais oficiais da Câmara.
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