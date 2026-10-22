A Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu prestou contas, na manhã desta quarta-feira (21), em audiência pública na Câmara Municipal sobre o segundo quadrimestre de 2026, de maio a agosto. A apresentação detalhou gastos, atendimentos e o cumprimento de metas, e teve espaço para perguntas de vereadores e da população.

A mesa dos trabalhos foi presidida pelo vereador Lelo Pagani (PSDB), presidente da Comissão de Saúde, com o vereador Zé Fernandes (PSDB) e representantes da Secretaria e do Departamento de Orçamento e Planejamento. O presidente da Câmara, Cula (MDB), e os vereadores Carlos Trigo (MDB), Nuno Garcia (PODE), Thiago Padovan (PSD) e Welinton Japa (MDB) também estiveram presentes e fizeram questionamentos. A prestação de contas é exigida pela Lei Complementar Federal nº 141/2012.

Gastos