A cidade de Botucatu recebeu, na noite terça, 20 de outubro, três confrontos válidos pelas oitavas de final da Copa Cidade de Futsal Série Prata. As partidas foram realizadas no Ginásio Municipal de Esportes Mário Covas e reuniram equipes em busca de resultados positivos na fase decisiva da competição.

A programação teve início às 19h15, com o confronto entre Esquadrão e Monte Rey. Em uma partida marcada pela disputa entre as equipes, o Esquadrão conquistou a vitória pelo placar de 4 a 1, garantindo um resultado expressivo na partida.

Na sequência, às 20h15, Palpite e Milan-B entraram em quadra para o segundo compromisso da noite. Ao final do confronto, a equipe Palpite levou a melhor, vencendo por 3 a 1 e consolidando sua participação na fase eliminatória do torneio.