A cidade de Botucatu recebeu, na noite terça, 20 de outubro, três confrontos válidos pelas oitavas de final da Copa Cidade de Futsal Série Prata. As partidas foram realizadas no Ginásio Municipal de Esportes Mário Covas e reuniram equipes em busca de resultados positivos na fase decisiva da competição.
A programação teve início às 19h15, com o confronto entre Esquadrão e Monte Rey. Em uma partida marcada pela disputa entre as equipes, o Esquadrão conquistou a vitória pelo placar de 4 a 1, garantindo um resultado expressivo na partida.
Na sequência, às 20h15, Palpite e Milan-B entraram em quadra para o segundo compromisso da noite. Ao final do confronto, a equipe Palpite levou a melhor, vencendo por 3 a 1 e consolidando sua participação na fase eliminatória do torneio.
Encerrando a programação, às 21h15, Real Fut e Real City protagonizaram o terceiro duelo da noite. Em uma partida com seis gols, o Real City venceu por 4 a 2, fechando a rodada com mais um resultado positivo nas oitavas de final.
Com os três confrontos, a noite foi marcada por partidas decisivas e pela definição dos resultados de importantes duelos da Copa Cidade de Futsal Série Prata. A competição segue como parte do calendário esportivo de Botucatu, valorizando o futsal local e proporcionando oportunidades para que as equipes demonstrem seu desempenho em quadra.
A rodada segue na próxima sexta-feira, dia 23, com jogos à partir das 19:15, confira a rodada na tabela abaixo: