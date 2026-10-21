Terror inspirado nos quadrinhos e drama bíblico são os destaques da semana no Cine Araújo do Shopping Park Botucatu. Cara-de-Barro e Daniel e a Fornalha Ardente entram na programação a partir de quinta-feira (22).
Cara-de-Barro
Matt Hagen saiu das ruas de Gotham e virou astro de Hollywood, mas sua carreira é interrompida quando a ação de um chefe do crime o deixa com o rosto desfigurado. Em busca de recuperar a aparência, ele se submete a um tratamento experimental que o transforma em uma criatura de barro capaz de mudar de forma. A partir daí, a história mistura terror, tragédia pessoal e sede de vingança.
Primeiro filme de terror da DC Studios, o longa adapta um vilão clássico do universo do Batman.
• Gênero: terror e suspense
• Direção: James Watkins
• Roteiro: Mike Flanagan e Hossein Amini
• Elenco: Tom Rhys Harries (Matt Hagen / Cara-de-Barro), Naomi Ackie, Max Minghella e Eddie Marsan
• Duração: 1h48
• Classificação indicativa: 18 anos
• Distribuição: Warner Bros.
Daniel e a Fornalha Ardente
Após a conquista de Jerusalém, o jovem Daniel e os amigos Sadraque, Mesaque e Abede-Nego são levados para a Babilônia e passam a servir na corte do rei Nabucodonosor. O prestígio conquistado desperta inimigos poderosos. Quando os três amigos se recusam a se curvar diante de uma estátua de ouro, precisam decidir até onde vão para manter a fé, mesmo sob ameaça de morte.
O filme é inspirado no Livro de Daniel, do Antigo Testamento.
• Gênero: drama bíblico
• Direção: Matthew Kooman e Daniel Kooman
• Elenco: Mena Massoud (Daniel), Elijah Alexander (rei Nabucodonosor), Sunjay Midda, Adam Lahraoui e Zaki Ali
• Duração: 1h48
• Classificação indicativa: 14 anos
Serviço
Horários, idiomas das sessões e venda de ingressos podem ser consultados em cinearaujo.com.br, selecionando Multiplex Park Botucatu.
Segundo o Cine Araújo, a promoção "Todos Pagam Meia" vale todos os dias da semana, inclusive em feriados. Conforme o regulamento do cinema, ela não se aplica a conteúdos especiais, como shows, documentários, eventos e transmissões de jogos, e não é cumulativa com outros descontos.
Horários, preços e programação podem ser alterados pelo cinema.
Em cartaz no Cine Araújo do Shopping Park Botucatu.
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