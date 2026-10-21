Terror inspirado nos quadrinhos e drama bíblico são os destaques da semana no Cine Araújo do Shopping Park Botucatu. Cara-de-Barro e Daniel e a Fornalha Ardente entram na programação a partir de quinta-feira (22).

Cara-de-Barro

Matt Hagen saiu das ruas de Gotham e virou astro de Hollywood, mas sua carreira é interrompida quando a ação de um chefe do crime o deixa com o rosto desfigurado. Em busca de recuperar a aparência, ele se submete a um tratamento experimental que o transforma em uma criatura de barro capaz de mudar de forma. A partir daí, a história mistura terror, tragédia pessoal e sede de vingança.