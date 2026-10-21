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SAÚDE

Pronto Socorro terá novos telefones a partir de 5 de novembro

Por Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Pronto Socorro Municipal de Botucatu terá novos números de telefone a partir de 5 de novembro.
Pronto Socorro Municipal de Botucatu terá novos números de telefone a partir de 5 de novembro.

O Pronto Socorro Municipal de Botucatu terá novos números de telefone a partir de 5 de novembro, informou a Prefeitura. A mudança faz parte da modernização da infraestrutura de telecomunicações da unidade, que vai trocar as linhas analógicas pela tecnologia VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet).

Com o novo sistema, as linhas usadas atualmente serão desativadas de forma definitiva. Segundo a Prefeitura, a mudança busca dar mais estabilidade às ligações, otimizar os recursos disponíveis e melhorar o atendimento à população.

A partir de 5 de novembro, o contato com o Pronto Socorro deverá ser feito exclusivamente pelos seguintes números:

Telefone principal:
(14) 3811-4960

Telefones secundários:
(14) 3811-4961
(14) 3811-4962
(14) 3811-4963

A Prefeitura orienta a população a atualizar os contatos da unidade, para evitar dificuldades de comunicação depois que as linhas antigas forem desativadas.

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