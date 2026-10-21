O Pronto Socorro Municipal de Botucatu terá novos números de telefone a partir de 5 de novembro, informou a Prefeitura. A mudança faz parte da modernização da infraestrutura de telecomunicações da unidade, que vai trocar as linhas analógicas pela tecnologia VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet).

Com o novo sistema, as linhas usadas atualmente serão desativadas de forma definitiva. Segundo a Prefeitura, a mudança busca dar mais estabilidade às ligações, otimizar os recursos disponíveis e melhorar o atendimento à população.

A partir de 5 de novembro, o contato com o Pronto Socorro deverá ser feito exclusivamente pelos seguintes números: