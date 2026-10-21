A Prefeitura de Botucatu, por meio da Vigilância Ambiental em Saúde (VAS), faz nesta quinta-feira (22) e nesta sexta-feira (23) uma nova etapa de combate à dengue, com nebulização costal em áreas que tiveram casos notificados da doença.
O procedimento usa inseticida para eliminar mosquitos adultos e reduzir o risco de transmissão da dengue e de outras arboviroses. Segundo a Prefeitura, as equipes são direcionadas por critérios de vigilância epidemiológica aos locais que precisam de intervenção.
Os trabalhos começam às 8h30 nos dois dias. Na quinta, a ação será no bairro Santa Eliza. Na sexta, na região do Jardim Brasil.
Ruas atendidas
Quinta-feira (22), Santa Eliza:
- Avenida Rubens Rubio da Rosa
- Avenida Milton Aparecido de Oliveira
- Avenida Nicola Zaponi Vieira
- Rua 2 (Genova de Souza Barros)
- Rua Paulo Francisco de Barros
- Rua Jefferson A. P. dos Santos
Sexta-feira (23), Jardim Brasil:
- Rua Inácio de Loyola Vieira
- Adeodato Faconti
- Rua Carlos Bauer Filho
- Rua Professor Armando Ognibene
- Domingos Cariola
- Rua Afonso Fernandes Martins
- Rua Maria Joana Félix Diniz
- Rua José Maria da Silva Paes
A nebulização será feita nas quadras previamente demarcadas pela VAS, não necessariamente em toda a extensão das ruas citadas.
O que os moradores devem fazer
Para que o inseticida alcance os ambientes e a aplicação seja segura, a orientação é:
- manter portas, janelas e cortinas abertas durante a aplicação;
- cobrir ou guardar alimentos e utensílios de cozinha;
- retirar água e alimentos dos animais domésticos e mantê-los fora do imóvel;
- recolher roupas dos varais e retirar ou levantar roupas de cama e toalhas de mesa;
- aguardar pelo menos 30 minutos após a aplicação antes de voltar ao interior da residência.
No caso de pessoas acamadas, com dificuldade de locomoção ou de animais que não possam sair do imóvel, a orientação é mantê-los em um cômodo fechado durante a nebulização e por pelo menos 30 minutos depois.
Chuva e ventos fortes
Se houver chuva ou vento forte, a nebulização será reagendada, porque essas condições podem comprometer a eficácia da aplicação.
Prevenção continua sendo fundamental
A Prefeitura reforça que a nebulização é uma medida complementar. Eliminar recipientes que acumulam água continua sendo essencial para impedir a reprodução do Aedes aegypti. A população deve manter quintais, calhas, ralos e outros espaços livres de possíveis criadouros.
Dúvidas sobre a nebulização e a prevenção podem ser tiradas com a Vigilância Ambiental em Saúde, por telefone ou WhatsApp, no (14) 3811-1609.