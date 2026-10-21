Quem tem débitos com a Prefeitura de Botucatu ganhou mais tempo para regularizar a situação. O prazo do Regulariza Botucatu foi prorrogado até 22 de dezembro, segundo a administração municipal.

O programa permite quitar dívidas municipais com desconto em juros e multas, para pessoas físicas e jurídicas. Entram débitos inscritos em dívida ativa, como IPTU, ISS e taxas, além de acordos de parcelamento anteriores, que podem ser migrados para as condições atuais.

Os descontos dependem da forma de pagamento. À vista, chegam a 90% sobre juros e multas. Em parcelamento, o desconto diminui conforme o número de parcelas: 80% em duas, 70% em três, 50% de quatro a 16 e 25% de 17 a 36. De 37 a 60 parcelas, não há desconto sobre juros e multas. A parcela mínima é de R$ 80 por cadastro, e a primeira deve ser paga no momento da adesão.