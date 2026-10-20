A quarta-feira (21) em Botucatu deve começar com nevoeiro na madrugada, seguido de sol com algumas nuvens pela manhã. À tarde, o sol aparece com muitas nuvens, e a noite deve ser nublada. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva.

As temperaturas ficam entre 13°C e 26°C. O vento sopra de sudeste, a 11 km/h, com rajadas de até 31 km/h. A umidade relativa do ar varia entre 62% e 91%.



O índice UV é muito alto, o que pede cuidado com a exposição direta ao sol. O sol nasce às 5h37 e se põe às 18h20.

