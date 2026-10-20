20 de outubro de 2026
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Quarta-feira tem nevoeiro, sol com nuvens e sem chuva em Botucatu

Por Redação | Clima Tempo
| Tempo de leitura: < 1 min
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De botuca
Máxima chega a 26°C, mínima é de 13°C e não há previsão de chuva, segundo o Climatempo
Máxima chega a 26°C, mínima é de 13°C e não há previsão de chuva, segundo o Climatempo

A quarta-feira (21) em Botucatu deve começar com nevoeiro na madrugada, seguido de sol com algumas nuvens pela manhã. À tarde, o sol aparece com muitas nuvens, e a noite deve ser nublada. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva.

As temperaturas ficam entre 13°C e 26°C. O vento sopra de sudeste, a 11 km/h, com rajadas de até 31 km/h. A umidade relativa do ar varia entre 62% e 91%.

O índice UV é muito alto, o que pede cuidado com a exposição direta ao sol. O sol nasce às 5h37 e se põe às 18h20.

Fonte: Climatempo

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