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TRÂNSITO

Ônibus escolar avança 'Pare' e atinge carro na Rondon, em Conchas

Por Redação | Artesp
| Tempo de leitura: < 1 min
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Artesp
Fox ficou com a frente destruída após a colisão com um ônibus escolar
Fox ficou com a frente destruída após a colisão com um ônibus escolar

Um ônibus escolar e um Volkswagen Fox bateram na tarde desta terça-feira (20), no quilômetro 196 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Conchas.

Segundo informações, o ônibus seguia no sentido oeste e avançou a sinalização de parada obrigatória ao acessar a rodovia. Com isso, atingiu a lateral do Fox, que trafegava no sentido leste.

Depois da colisão, os dois veículos pararam no canteiro central e ficaram ali até a chegada das equipes de atendimento.

Os quatro ocupantes do carro não se feriram. O motorista do ônibus teve ferimentos leves.

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