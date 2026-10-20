Um ônibus escolar e um Volkswagen Fox bateram na tarde desta terça-feira (20), no quilômetro 196 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Conchas.

Segundo informações, o ônibus seguia no sentido oeste e avançou a sinalização de parada obrigatória ao acessar a rodovia. Com isso, atingiu a lateral do Fox, que trafegava no sentido leste.

Depois da colisão, os dois veículos pararam no canteiro central e ficaram ali até a chegada das equipes de atendimento.