Micro e pequenas empresas de Botucatu poderão receber atendimento gratuito do Sebrae-SP para melhorar a gestão dos negócios. Em outubro, a instituição inicia na cidade dois programas: o Sebrae Visita e o Oxigena. Os dois oferecem atendimento presencial e personalizado, com diagnóstico e orientação.
Sebrae Visita
O programa faz a busca ativa e o atendimento presencial de microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs), por meio de um agente contratado pelo Sebrae-SP. O objetivo é fazer um diagnóstico no próprio ambiente do negócio e, a partir dele, montar um plano de ação para que o empreendedor supere desafios e melhore a gestão.
Na primeira etapa, o agente se apresenta, atualiza o cadastro do cliente e faz o diagnóstico para identificar, junto com o empresário, a principal necessidade, os pontos de melhoria ou as dificuldades do momento. Com base nisso, os dois elaboram um plano de ação.
Segundo o Data Sebrae, Botucatu tem 8.976 micro e pequenas empresas, cerca de 35% do total de empresas do município. Atualmente, essas empresas já podem receber a visita de um agente do programa.
Programa Oxigena
O Oxigena é voltado à organização das finanças, à recuperação dos negócios e à estruturação para um crescimento sustentável.
Em visitas técnicas, especialistas do Sebrae-SP fazem um diagnóstico da empresa e orientam sobre fluxo de caixa, renegociação de dívidas e o momento mais adequado para contratar linhas de crédito, com o objetivo de ampliar as chances de crescimento. O programa também oferece consultorias e mentorias especializadas em finanças.
Podem participar microempreendedores individuais (MEIs), microempresas, empresas de pequeno porte e pessoas físicas que querem organizar as finanças e avaliar o mercado.
Como se inscrever
Os interessados no Oxigena podem se inscrever pelo link Inscreva-se aqui ou pelo telefone (14) 3811-1710. Depois do cadastro, o Sebrae-SP entra em contato para detalhar a programação e informar o local das atividades.
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