Micro e pequenas empresas de Botucatu poderão receber atendimento gratuito do Sebrae-SP para melhorar a gestão dos negócios. Em outubro, a instituição inicia na cidade dois programas: o Sebrae Visita e o Oxigena. Os dois oferecem atendimento presencial e personalizado, com diagnóstico e orientação.

Sebrae Visita

O programa faz a busca ativa e o atendimento presencial de microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs), por meio de um agente contratado pelo Sebrae-SP. O objetivo é fazer um diagnóstico no próprio ambiente do negócio e, a partir dele, montar um plano de ação para que o empreendedor supere desafios e melhore a gestão.