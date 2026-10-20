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NEGÓCIOS

Sebrae-SP oferece atendimento gratuito a empresas de Botucatu

Por Da Redação | Sebrae-SP
| Tempo de leitura: 2 min
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Sebrae-SP oferece atendimento gratuito a empresas de Botucatu
Sebrae-SP oferece atendimento gratuito a empresas de Botucatu

Micro e pequenas empresas de Botucatu poderão receber atendimento gratuito do Sebrae-SP para melhorar a gestão dos negócios. Em outubro, a instituição inicia na cidade dois programas: o Sebrae Visita e o Oxigena. Os dois oferecem atendimento presencial e personalizado, com diagnóstico e orientação.

Sebrae Visita

O programa faz a busca ativa e o atendimento presencial de microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs), por meio de um agente contratado pelo Sebrae-SP. O objetivo é fazer um diagnóstico no próprio ambiente do negócio e, a partir dele, montar um plano de ação para que o empreendedor supere desafios e melhore a gestão.

Na primeira etapa, o agente se apresenta, atualiza o cadastro do cliente e faz o diagnóstico para identificar, junto com o empresário, a principal necessidade, os pontos de melhoria ou as dificuldades do momento. Com base nisso, os dois elaboram um plano de ação.

Segundo o Data Sebrae, Botucatu tem 8.976 micro e pequenas empresas, cerca de 35% do total de empresas do município. Atualmente, essas empresas já podem receber a visita de um agente do programa.

Programa Oxigena

O Oxigena é voltado à organização das finanças, à recuperação dos negócios e à estruturação para um crescimento sustentável.

Em visitas técnicas, especialistas do Sebrae-SP fazem um diagnóstico da empresa e orientam sobre fluxo de caixa, renegociação de dívidas e o momento mais adequado para contratar linhas de crédito, com o objetivo de ampliar as chances de crescimento. O programa também oferece consultorias e mentorias especializadas em finanças.

Podem participar microempreendedores individuais (MEIs), microempresas, empresas de pequeno porte e pessoas físicas que querem organizar as finanças e avaliar o mercado.

Como se inscrever

Os interessados no Oxigena podem se inscrever pelo link Inscreva-se aqui ou pelo telefone (14) 3811-1710. Depois do cadastro, o Sebrae-SP entra em contato para detalhar a programação e informar o local das atividades.

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