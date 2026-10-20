A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da osteoporose durante a Semana de Esclarecimento e Diagnóstico Precoce da Osteoporose, que acontece de 20 a 26 de outubro. A ação busca orientar a população sobre como proteger os ossos, identificar fatores de risco e evitar fraturas.
A osteoporose reduz a resistência dos ossos, que ficam mais frágeis e sujeitos a fraturas, mesmo em pequenos impactos ou quedas. Um dos principais desafios é que a doença evolui de forma silenciosa. Na maioria dos casos, não há sintomas até a ocorrência de uma fratura. Por isso, o acompanhamento regular de saúde e a atenção aos fatores de risco são fundamentais.
Hábitos saudáveis ao longo da vida ajudam a proteger a estrutura óssea. Uma alimentação equilibrada, com consumo adequado de cálcio e outros nutrientes, e a prática regular de atividade física contribuem para a saúde dos ossos, o fortalecimento dos músculos e a melhora do equilíbrio.
Outras medidas também reduzem os riscos: manter a casa bem iluminada e livre de obstáculos que possam causar quedas, fazer avaliações periódicas de saúde e seguir as orientações dos profissionais sobre a necessidade de suplementação de vitamina D.
Diagnóstico e atendimento na rede municipal
A investigação da doença considera o histórico clínico do paciente e a presença de fatores de risco. A partir dessa avaliação, o profissional de saúde pode indicar exames, como a densitometria óssea, que mede a densidade mineral dos ossos e auxilia no diagnóstico.
Em Botucatu, a Prefeitura oferece a densitometria óssea aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme os critérios de avaliação e encaminhamento da rede municipal.
Quem deseja receber orientações, avaliar fatores de risco ou investigar a doença deve procurar, em primeiro lugar, a Unidade de Saúde de referência de sua residência. A Atenção Primária é a porta de entrada do atendimento: faz a avaliação individual, orienta sobre a prevenção e, quando necessário, encaminha para serviços especializados.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os cuidados com a saúde óssea devem fazer parte da rotina em todas as fases da vida. A identificação precoce e o acompanhamento adequado reduzem o risco de fraturas e ajudam a preservar a independência e a qualidade de vida.
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