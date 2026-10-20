A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da osteoporose durante a Semana de Esclarecimento e Diagnóstico Precoce da Osteoporose, que acontece de 20 a 26 de outubro. A ação busca orientar a população sobre como proteger os ossos, identificar fatores de risco e evitar fraturas.

A osteoporose reduz a resistência dos ossos, que ficam mais frágeis e sujeitos a fraturas, mesmo em pequenos impactos ou quedas. Um dos principais desafios é que a doença evolui de forma silenciosa. Na maioria dos casos, não há sintomas até a ocorrência de uma fratura. Por isso, o acompanhamento regular de saúde e a atenção aos fatores de risco são fundamentais.

Hábitos saudáveis ao longo da vida ajudam a proteger a estrutura óssea. Uma alimentação equilibrada, com consumo adequado de cálcio e outros nutrientes, e a prática regular de atividade física contribuem para a saúde dos ossos, o fortalecimento dos músculos e a melhora do equilíbrio.