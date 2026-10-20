A Polícia Militar prendeu em flagrante três suspeitos de furtos de mercadorias em São Manuel e Botucatu. A abordagem foi na tarde de sábado (17), na Rodovia Castello Branco, em Pardinho, com apoio do sistema de monitoramento Muralha Paulista.

Segundo a PM, o veículo usado pelo grupo foi localizado com a ajuda das câmeras e do monitoramento. Os produtos, avaliados em aproximadamente R$ 21,3 mil, seriam revendidos no Brás, na capital paulista.

Foram presos um homem de 34 anos e duas mulheres, de 33 e 30 anos. De acordo com os relatos registrados, as mulheres entravam nas farmácias e escondiam os produtos sob a roupa, enquanto o homem esperava no carro. No porta-malas, os policiais encontraram suplementos alimentares, produtos farmacêuticos, itens de higiene e beleza, brinquedos, roupas e acessórios, alguns com etiquetas das lojas. O carro também foi apreendido.