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OPORTUNIDADES

PAT de Botucatu tem 44 vagas de emprego em 38 funções

Por Redação | PAT - Butucatu
| Tempo de leitura: 2 min
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PAT tem 44 vagas de emprego; pedreiro lidera a lista
PAT tem 44 vagas de emprego; pedreiro lidera a lista

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Botucatu atualizou nesta terça-feira (20) a lista de vagas: são 44 oportunidades de emprego, distribuídas em 38 funções. Quem tiver interesse deve ir pessoalmente ao posto, que fica no Mercado Municipal, no Centro, e atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Construção civil puxa a lista

Pedreiro é a função com mais vagas, com três postos abertos. Em seguida aparecem ajudante de obras, auxiliar de mecânico de autos, operador de vendas e servente de pedreiro, cada um com duas vagas.

O setor da construção é o que mais aparece na relação. Além de pedreiro e servente, há vagas para carpinteiro, armador de ferragens, serralheiro, servente de obras e profissionais de acabamento e assentamento de mármore e granito.

Estágio e vagas temporárias

Para estudantes, a lista tem uma vaga de estágio para técnico em manutenção industrial. Também há duas vagas temporárias: auxiliar de expedição e entrevistador de campo. A relação desta semana não traz vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Quem procura essa modalidade pode pedir orientação direto à equipe do PAT.

Comércio e serviços

O comércio tem vagas para operador de caixa, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente de frios e laticínios, vendedor e repositor de hortifrúti. Em serviços e manutenção, há vagas para leiturista, vistoriador veicular, agente de saneamento, limpador de vidros, mecânico de automóveis, mecânico de refrigeração e motorista de caminhão basculante e de van, entre outras.

Confira a relação de vagas disponíveis:

Como se candidatar

O candidato deve ir pessoalmente ao PAT para fazer o cadastro, que a equipe lança direto no sistema do Governo Federal. É por esse cadastro que o trabalhador tem acesso às vagas e é encaminhado às empresas. O posto não recebe currículos.

Documentos necessários:

- RG;
- CPF;
- Carteira de Trabalho física;
- cadastro feito na Carteira de Trabalho Digital.

Atenção

As vagas estão sujeitas a alteração e podem ser preenchidas a qualquer momento. Antes de ir ao posto, vale ligar e confirmar se a oportunidade que interessa continua aberta. 

Serviço

Onde: PAT Botucatu, no Mercado Municipal, Rua Rangel Pestana, s/n, Centro.
Quando: segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Informações: (14) 3815-8805.

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