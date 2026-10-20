O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Botucatu atualizou nesta terça-feira (20) a lista de vagas: são 44 oportunidades de emprego, distribuídas em 38 funções. Quem tiver interesse deve ir pessoalmente ao posto, que fica no Mercado Municipal, no Centro, e atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Construção civil puxa a lista

Pedreiro é a função com mais vagas, com três postos abertos. Em seguida aparecem ajudante de obras, auxiliar de mecânico de autos, operador de vendas e servente de pedreiro, cada um com duas vagas.