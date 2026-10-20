O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Botucatu atualizou nesta terça-feira (20) a lista de vagas: são 44 oportunidades de emprego, distribuídas em 38 funções. Quem tiver interesse deve ir pessoalmente ao posto, que fica no Mercado Municipal, no Centro, e atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.
Construção civil puxa a lista
Pedreiro é a função com mais vagas, com três postos abertos. Em seguida aparecem ajudante de obras, auxiliar de mecânico de autos, operador de vendas e servente de pedreiro, cada um com duas vagas.
O setor da construção é o que mais aparece na relação. Além de pedreiro e servente, há vagas para carpinteiro, armador de ferragens, serralheiro, servente de obras e profissionais de acabamento e assentamento de mármore e granito.
Estágio e vagas temporárias
Para estudantes, a lista tem uma vaga de estágio para técnico em manutenção industrial. Também há duas vagas temporárias: auxiliar de expedição e entrevistador de campo. A relação desta semana não traz vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Quem procura essa modalidade pode pedir orientação direto à equipe do PAT.
Comércio e serviços
O comércio tem vagas para operador de caixa, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente de frios e laticínios, vendedor e repositor de hortifrúti. Em serviços e manutenção, há vagas para leiturista, vistoriador veicular, agente de saneamento, limpador de vidros, mecânico de automóveis, mecânico de refrigeração e motorista de caminhão basculante e de van, entre outras.
Confira a relação de vagas disponíveis:
Como se candidatar
O candidato deve ir pessoalmente ao PAT para fazer o cadastro, que a equipe lança direto no sistema do Governo Federal. É por esse cadastro que o trabalhador tem acesso às vagas e é encaminhado às empresas. O posto não recebe currículos.
Documentos necessários:
- RG;
- CPF;
- Carteira de Trabalho física;
- cadastro feito na Carteira de Trabalho Digital.
Atenção
As vagas estão sujeitas a alteração e podem ser preenchidas a qualquer momento. Antes de ir ao posto, vale ligar e confirmar se a oportunidade que interessa continua aberta.
Serviço
Onde: PAT Botucatu, no Mercado Municipal, Rua Rangel Pestana, s/n, Centro.
Quando: segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.
Informações: (14) 3815-8805.
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