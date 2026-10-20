A Prefeitura de Botucatu informou que as obras de drenagem na Rua Independência entraram em uma nova etapa, o que exigiu alterações temporárias no trânsito para a circulação de máquinas e o transporte de materiais.
O trecho da rua entre a Rua Francisco Martins Filho, na ligação com a Avenida José Estéfano Cassetari, e a Rua Visconde do Rio Branco está totalmente interditado. A Semutran acompanha a obra e faz a sinalização para a segurança de motoristas, pedestres e trabalhadores.
Com a interdição, os motoristas devem usar a Rua Vicente Garavelo como rota alternativa para chegar à Rua Visconde do Rio Branco. Os ônibus do transporte coletivo também seguem o desvio enquanto durar a restrição.
A intervenção faz parte das obras de revitalização e macrodrenagem do Ribeirão Lavapés, no trecho que atende ao Córrego do Tenente, região que há anos enfrenta alagamentos em períodos de chuva. Segundo a Prefeitura, as estruturas previstas buscam melhorar a captação e o direcionamento das águas pluviais e reduzir os impactos das chuvas intensas.
Outras frentes de obra
Além do Ribeirão Lavapés, a Prefeitura mantém obras em andamento no Jardim Peabiru, Vila Assunção, Árvore Grande, Califórnia, Córrego Fundo, Cohab 5, Parque Marajoara, Vitoriana e Jardim Tropical. Elas estão em etapas diferentes e incluem serviços de drenagem e outras melhorias de infraestrutura.
No Jardim Peabiru, o projeto prevê um novo sistema de galerias pluviais, para enfrentar alagamentos antigos e proteger imóveis e moradores. Na Vila Assunção, os serviços ampliam a infraestrutura de drenagem. No Ribeirão Lavapés, o conjunto de obras inclui macrodrenagem, canalização e recuperação de margens.
A Prefeitura orienta motoristas e pedestres a respeitarem a sinalização nas áreas em obras. Segundo o órgão, a programação pode sofrer ajustes conforme as condições do tempo e de cada frente de trabalho.
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