A Prefeitura de Botucatu informou que as obras de drenagem na Rua Independência entraram em uma nova etapa, o que exigiu alterações temporárias no trânsito para a circulação de máquinas e o transporte de materiais.

O trecho da rua entre a Rua Francisco Martins Filho, na ligação com a Avenida José Estéfano Cassetari, e a Rua Visconde do Rio Branco está totalmente interditado. A Semutran acompanha a obra e faz a sinalização para a segurança de motoristas, pedestres e trabalhadores.

Com a interdição, os motoristas devem usar a Rua Vicente Garavelo como rota alternativa para chegar à Rua Visconde do Rio Branco. Os ônibus do transporte coletivo também seguem o desvio enquanto durar a restrição.