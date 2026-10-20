O Regulariza Botucatu está na reta final, e a Prefeitura reuniu respostas para as principais dúvidas de quem ainda não aderiu.

Quem pode participar: pessoas físicas e jurídicas com débitos municipais inscritos em dívida ativa. O programa contempla, por exemplo, pendências de IPTU, ISS, taxas e outros encargos municipais previstos nas regras. Como cada caso é diferente, a orientação é consultar a Seção de Dívida Ativa.

Pagamento à vista: quem pagar em parcela única tem 90% de desconto sobre juros e multas.