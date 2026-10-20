O Regulariza Botucatu está na reta final, e a Prefeitura reuniu respostas para as principais dúvidas de quem ainda não aderiu.
Quem pode participar: pessoas físicas e jurídicas com débitos municipais inscritos em dívida ativa. O programa contempla, por exemplo, pendências de IPTU, ISS, taxas e outros encargos municipais previstos nas regras. Como cada caso é diferente, a orientação é consultar a Seção de Dívida Ativa.
Pagamento à vista: quem pagar em parcela única tem 90% de desconto sobre juros e multas.
Parcelamento: é possível parcelar em até 60 vezes, e o desconto sobre juros e multas depende do número de parcelas:
- 2 parcelas: 80% de desconto;
- 3 parcelas: 70%;
- de 4 a 16 parcelas: 50%;
- de 17 a 36 parcelas: 25%;
- de 37 a 60 parcelas: sem desconto.
O valor mínimo da parcela é de R$ 80 por cadastro, e, nos parcelamentos, a primeira prestação deve ser paga no momento da adesão.
Acordos antigos: quem já tem parcelamento firmado antes do programa pode ter o caso analisado para migrar às condições atuais. A recomendação é procurar a Seção de Dívida Ativa para verificar se isso vale para o seu caso.
Não sei o que devo: no atendimento, é possível consultar os débitos, ver quais podem ser negociados e conhecer as formas de pagamento. Não é preciso escolher a forma de pagamento antes. O contribuinte pode consultar a situação, conhecer as condições e depois decidir.
Onde ir: o atendimento é feito na Seção de Dívida Ativa da Prefeitura de Botucatu.
A principal orientação da Prefeitura é não deixar a consulta para os últimos dias.
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