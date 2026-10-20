A Afrape (Associação Fraternal Pelicano) tem 3 vagas disponíveis no Programa 60+, projeto de atividade física voltado a idosos, realizado em convênio com a Misericórdia Botucatuense.

Segundo a divulgação da entidade, o programa busca promover movimento, saúde, bem-estar e mais autonomia. Entre os benefícios citados estão a melhora da mobilidade, mais saúde e disposição, convívio e socialização e qualidade de vida.

Quem tiver interesse em uma das vagas deve entrar em contato pelo WhatsApp (14) 99875-3618.