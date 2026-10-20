A Afrape (Associação Fraternal Pelicano) tem 3 vagas disponíveis no Programa 60+, projeto de atividade física voltado a idosos, realizado em convênio com a Misericórdia Botucatuense.
Segundo a divulgação da entidade, o programa busca promover movimento, saúde, bem-estar e mais autonomia. Entre os benefícios citados estão a melhora da mobilidade, mais saúde e disposição, convívio e socialização e qualidade de vida.
Quem tiver interesse em uma das vagas deve entrar em contato pelo WhatsApp (14) 99875-3618.
Por que se mexer faz diferença?
Os benefícios da atividade física valem para todas as idades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), praticar atividade física regularmente reduz o risco de doenças do coração, de hipertensão e de diabetes tipo 2, além de ajudar a controlar o peso, fortalecer os ossos e os músculos e melhorar a saúde mental, com menos sintomas de depressão e ansiedade.
Na terceira idade, os ganhos incluem também mais equilíbrio, menos risco de quedas, melhor funcionamento do dia a dia e melhor desempenho do raciocínio e da memória. Isso ajuda a manter a autonomia por mais tempo.
A OMS recomenda, para adultos em geral, de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada por semana. Para quem tem 65 anos ou mais, a orientação é incluir também atividades de equilíbrio e coordenação e de fortalecimento muscular, que ajudam a prevenir quedas.
A entidade ressalta que quem tem condições como doença cardíaca ou diabetes deve procurar orientação médica antes de começar.