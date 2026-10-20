Segundo a Prefeitura, o plantio é feito de acordo com as características de cada local. A escolha das espécies considera o espaço disponível, as condições das calçadas, a presença de redes de infraestrutura e o desenvolvimento adequado das árvores.

Moradores e comerciantes dos trechos contemplados também podem participar: ao passar pelas ruas, as equipes recebem pedidos de plantio de uma árvore em frente ao imóvel. Quem quiser solicitar o plantio ou tirar dúvidas pode falar com a Arborização Urbana pelo WhatsApp (14) 98177-8527.

Lançado em março de 2025, o Botucatu Cidade Viva reúne as ações municipais de ampliação e qualificação da arborização. De acordo com a Prefeitura, o programa já plantou cerca de 4 mil mudas em ruas, praças, escolas e outros espaços públicos. Entre as frentes estão a implantação de microflorestas e pomares urbanos e o Arboriza Já, que permite à população pedir o plantio em frente aos imóveis.