Nesta quarta (21) e quinta-feira (22), a Prefeitura de Botucatu leva o programa Botucatu Cidade Viva a mais 10 trechos de ruas do Centro, em nova etapa de arborização urbana. As equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente seguem o cronograma de plantios que percorre a região central desde o início de outubro.
Os trechos contemplados nos dias 21 e 22 são:
- Rua Velho Cardoso, do nº 538 ao nº 221;
- Rua Siqueira Campos, do nº 444 ao nº 299;
- Rua Morais de Barros, da Praça da Catedral ao nº 300B;
- Rua Monsenhor Ferrari, do nº 215 ao nº 316;
- Rua Marechal Deodoro, da Praça Isabel Arruda ao nº 636;
- Rua Major Leônidas Cardoso, do nº 181 ao nº 279;
- Rua Dr. Costa Leite, do nº 545 ao nº 138;
- Rua General Teles, do nº 653 ao nº 1144;
- Rua Dr. Cardoso de Almeida, do nº 447 ao nº 933;
- Rua João Passos, do nº 237 ao nº 134.
Segundo a Prefeitura, o plantio é feito de acordo com as características de cada local. A escolha das espécies considera o espaço disponível, as condições das calçadas, a presença de redes de infraestrutura e o desenvolvimento adequado das árvores.
Moradores e comerciantes dos trechos contemplados também podem participar: ao passar pelas ruas, as equipes recebem pedidos de plantio de uma árvore em frente ao imóvel. Quem quiser solicitar o plantio ou tirar dúvidas pode falar com a Arborização Urbana pelo WhatsApp (14) 98177-8527.
Lançado em março de 2025, o Botucatu Cidade Viva reúne as ações municipais de ampliação e qualificação da arborização. De acordo com a Prefeitura, o programa já plantou cerca de 4 mil mudas em ruas, praças, escolas e outros espaços públicos. Entre as frentes estão a implantação de microflorestas e pomares urbanos e o Arboriza Já, que permite à população pedir o plantio em frente aos imóveis.
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