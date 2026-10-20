A campanha Vitrine Rosa começou nesta segunda-feira (19) em Botucatu com a proposta de ampliar o acesso aos cuidados com a saúde da mulher. A iniciativa integra a programação do Outubro Rosa e oferece coleta do exame de Papanicolau e agendamento de mamografias em diferentes locais do município.

Realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a ação segue até 29 de outubro. O objetivo é facilitar o acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce, especialmente para mulheres e pessoas com útero que moram na cidade ou trabalham no comércio local.

Os atendimentos ocorrem das 9h às 15h40, em espaços parceiros e com apoio de uma Unidade Móvel de Saúde. A estrutura foi organizada para oferecer privacidade e acolhimento durante os procedimentos.