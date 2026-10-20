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OUTUBRO ROSA

Botucatu leva exames preventivos a diferentes pontos da cidade

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Outubro Rosa: campanha leva exames preventivos a vários locais de Botucatu
Outubro Rosa: campanha leva exames preventivos a vários locais de Botucatu

A campanha Vitrine Rosa começou nesta segunda-feira (19) em Botucatu com a proposta de ampliar o acesso aos cuidados com a saúde da mulher. A iniciativa integra a programação do Outubro Rosa e oferece coleta do exame de Papanicolau e agendamento de mamografias em diferentes locais do município.

Realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a ação segue até 29 de outubro. O objetivo é facilitar o acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce, especialmente para mulheres e pessoas com útero que moram na cidade ou trabalham no comércio local.

Os atendimentos ocorrem das 9h às 15h40, em espaços parceiros e com apoio de uma Unidade Móvel de Saúde. A estrutura foi organizada para oferecer privacidade e acolhimento durante os procedimentos.

Confira a programação

De 19 a 23 de outubro

  • Praça do Bosque — Rua Marechal Deodoro, Centro.
  • Sincomércio — Rua João Passos, 1496.

Dias 26 e 27 de outubro

  • Havan — estacionamento da loja, na Rua Joaquim Lyra Brandão, 400.

Dias 28 e 29 de outubro

  • Sebrae — Rua Dr. Costa Leite, 1570, Centro.
  • Supermercado Jaú — Rua Floriano Peixoto, 575, Centro.

Para os atendimentos no Supermercado Jaú, o agendamento deve ser feito pelo WhatsApp do Sincomércio, no número (14) 3882-1376, ou do Sincomerciários, pelo (14) 99164-2045.

Prevenção durante todo o ano

O exame de Papanicolau auxilia na identificação de alterações nas células do colo do útero que podem levar ao câncer. Já a mamografia é utilizada para detectar alterações nas mamas e contribuir para o diagnóstico precoce do câncer de mama.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de manter os exames preventivos em dia e buscar orientação profissional sobre os cuidados indicados para cada pessoa.

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