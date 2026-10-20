A campanha Vitrine Rosa começou nesta segunda-feira (19) em Botucatu com a proposta de ampliar o acesso aos cuidados com a saúde da mulher. A iniciativa integra a programação do Outubro Rosa e oferece coleta do exame de Papanicolau e agendamento de mamografias em diferentes locais do município.
Realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a ação segue até 29 de outubro. O objetivo é facilitar o acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce, especialmente para mulheres e pessoas com útero que moram na cidade ou trabalham no comércio local.
Os atendimentos ocorrem das 9h às 15h40, em espaços parceiros e com apoio de uma Unidade Móvel de Saúde. A estrutura foi organizada para oferecer privacidade e acolhimento durante os procedimentos.
Confira a programação
De 19 a 23 de outubro
- Praça do Bosque — Rua Marechal Deodoro, Centro.
- Sincomércio — Rua João Passos, 1496.
Dias 26 e 27 de outubro
- Havan — estacionamento da loja, na Rua Joaquim Lyra Brandão, 400.
Dias 28 e 29 de outubro
- Sebrae — Rua Dr. Costa Leite, 1570, Centro.
- Supermercado Jaú — Rua Floriano Peixoto, 575, Centro.
Para os atendimentos no Supermercado Jaú, o agendamento deve ser feito pelo WhatsApp do Sincomércio, no número (14) 3882-1376, ou do Sincomerciários, pelo (14) 99164-2045.
Prevenção durante todo o ano
O exame de Papanicolau auxilia na identificação de alterações nas células do colo do útero que podem levar ao câncer. Já a mamografia é utilizada para detectar alterações nas mamas e contribuir para o diagnóstico precoce do câncer de mama.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de manter os exames preventivos em dia e buscar orientação profissional sobre os cuidados indicados para cada pessoa.
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