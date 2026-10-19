A edição do programa Prefeitura Mais Perto de Você realizada no domingo (18), na Vila São Lúcio, em Botucatu, contabilizou cerca de 550 atendimentos e ações. A iniciativa reuniu serviços gratuitos de diferentes áreas da Administração Municipal no CEI Dr. Roberto Domingos Andreucci, facilitando o acesso dos moradores a orientações e serviços públicos.

A causa animal concentrou o maior volume de atividades, com 314 atendimentos. Já a área de Meio Ambiente contabilizou 118 ações, incluindo atendimentos e doações, segundo balanço divulgado pela Prefeitura.

Causa animal concentrou os atendimentos

Durante a ação, os tutores puderam acessar serviços de vacinação e microchipagem de cães e gatos, além de realizar cadastro para castração e receber orientações sobre guarda responsável e cuidados com os animais.