A edição do programa Prefeitura Mais Perto de Você realizada no domingo (18), na Vila São Lúcio, em Botucatu, contabilizou cerca de 550 atendimentos e ações. A iniciativa reuniu serviços gratuitos de diferentes áreas da Administração Municipal no CEI Dr. Roberto Domingos Andreucci, facilitando o acesso dos moradores a orientações e serviços públicos.
A causa animal concentrou o maior volume de atividades, com 314 atendimentos. Já a área de Meio Ambiente contabilizou 118 ações, incluindo atendimentos e doações, segundo balanço divulgado pela Prefeitura.
Causa animal concentrou os atendimentos
Durante a ação, os tutores puderam acessar serviços de vacinação e microchipagem de cães e gatos, além de realizar cadastro para castração e receber orientações sobre guarda responsável e cuidados com os animais.
A participação da área contribuiu para ampliar o acesso dos moradores aos serviços de proteção e bem-estar animal.
Saúde ofereceu exames e orientações
A programação também contou com serviços de saúde, incluindo aferição de pressão arterial, testes de glicemia, vacinação e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).
Os moradores ainda tiveram acesso a orientações e atendimentos relacionados à saúde, incluindo agendamentos de mamografia e serviços relacionados ao Implanon, método contraceptivo de longa duração.
Meio Ambiente e outros setores participaram
O Meio Ambiente realizou 118 ações, entre atendimentos e doações. O evento também reuniu equipes de Assistência Social, Educação, Desenvolvimento Econômico, Tributos e Ouvidoria, permitindo que a população esclarecesse dúvidas e encaminhasse demandas.
Instituições parceiras, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Sabesp, também participaram da programação, ampliando as opções de orientação disponíveis aos moradores.
Serviços públicos mais próximos da população
A Prefeitura Mais Perto de Você tem como objetivo descentralizar os serviços municipais, levando atendimentos diretamente aos bairros. A proposta é facilitar a resolução de demandas e reduzir a necessidade de deslocamentos dos moradores para diferentes setores da cidade.
A ação também permite aproximar as equipes municipais da população e identificar necessidades locais, fortalecendo o contato entre os serviços públicos e as comunidades.
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