A agricultura familiar representa 45% das compras destinadas à alimentação escolar em Botucatu. A participação dos produtores rurais contribui para abastecer as escolas com alimentos e fortalece a economia local, conectando o trabalho realizado no campo às refeições servidas diariamente aos estudantes.

Segundo a Prefeitura, a rede municipal prepara aproximadamente 25 mil refeições por dia e atende 28.177 estudantes. O planejamento dos cardápios é realizado por profissionais de Nutrição, considerando as necessidades alimentares de cada faixa etária.

Produtores locais participam do abastecimento

A compra de alimentos da agricultura familiar cria oportunidades de comercialização para os produtores e aproxima a produção agrícola das necessidades da rede escolar.