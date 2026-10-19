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EDUCAÇÃO

Agricultura familiar fortalece a alimentação escolar em Botucatu

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 2 min
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Compra de alimentos da agricultura familiar aproxima produtores das escolas
Compra de alimentos da agricultura familiar aproxima produtores das escolas

A agricultura familiar representa 45% das compras destinadas à alimentação escolar em Botucatu. A participação dos produtores rurais contribui para abastecer as escolas com alimentos e fortalece a economia local, conectando o trabalho realizado no campo às refeições servidas diariamente aos estudantes.

Segundo a Prefeitura, a rede municipal prepara aproximadamente 25 mil refeições por dia e atende 28.177 estudantes. O planejamento dos cardápios é realizado por profissionais de Nutrição, considerando as necessidades alimentares de cada faixa etária.

Produtores locais participam do abastecimento

A compra de alimentos da agricultura familiar cria oportunidades de comercialização para os produtores e aproxima a produção agrícola das necessidades da rede escolar.

O Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) é um dos instrumentos utilizados para identificar e habilitar agricultores ao acesso às políticas públicas destinadas ao setor.

Em Botucatu, o trabalho conjunto das Secretarias Municipais de Agricultura e Educação ajuda a organizar essa relação entre quem produz e quem fornece alimentos para as escolas, respeitando os critérios e as normas das aquisições públicas.

Alimentação saudável começa na escolha dos alimentos

A participação da agricultura familiar contribui para diversificar os alimentos oferecidos aos estudantes e valorizar produtos frescos na preparação das refeições.

O planejamento nutricional busca garantir cardápios equilibrados, adequados às diferentes idades e às necessidades dos alunos. Dessa forma, a alimentação escolar também participa da formação de hábitos saudáveis durante a infância.

Políticas públicas conectam campo e cidade

A integração entre produção agrícola e alimentação escolar faz parte de uma rede mais ampla de ações voltadas à segurança alimentar e nutricional no município.

Entre as iniciativas citadas pela Prefeitura estão o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA Municipal), o Banco de Alimentos e as ações de incentivo à produção agrícola.

Essas políticas buscam ampliar as oportunidades para os agricultores familiares e fortalecer as diferentes etapas do sistema alimentar, desde o cultivo e a distribuição até o preparo e o consumo dos alimentos.

A iniciativa integra a série especial “Do Campo à Mesa — Conheça a rede que alimenta Botucatu”, que apresenta como diferentes setores municipais participam das ações relacionadas à alimentação e ao abastecimento.

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