A edição do Canil de Portas Abertas, realizada no domingo (18), em Botucatu, terminou com 19 animais adotados. Ao todo, 11 gatos e oito cães encontraram novos lares e ganharam a oportunidade de começar uma nova etapa ao lado de famílias adotivas.

A ação é promovida pelo município para aproximar a população dos animais acolhidos pelo serviço municipal e incentivar a adoção responsável.

11 gatos e oito cães ganharam novas famílias

O resultado da edição reforça a importância de iniciativas que conectam animais disponíveis para adoção a pessoas dispostas a oferecer cuidado, proteção e um lar seguro.