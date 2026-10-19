A edição do Canil de Portas Abertas, realizada no domingo (18), em Botucatu, terminou com 19 animais adotados. Ao todo, 11 gatos e oito cães encontraram novos lares e ganharam a oportunidade de começar uma nova etapa ao lado de famílias adotivas.
A ação é promovida pelo município para aproximar a população dos animais acolhidos pelo serviço municipal e incentivar a adoção responsável.
11 gatos e oito cães ganharam novas famílias
O resultado da edição reforça a importância de iniciativas que conectam animais disponíveis para adoção a pessoas dispostas a oferecer cuidado, proteção e um lar seguro.
Além de possibilitar que cães e gatos encontrem uma família, o evento busca conscientizar a população sobre os compromissos envolvidos na adoção de um animal.
Adoção responsável exige compromisso
Adotar um pet significa assumir responsabilidades que vão além do momento da adoção. Alimentação adequada, cuidados veterinários, segurança, atenção e carinho são fundamentais para garantir o bem-estar do animal durante toda a vida.
A Prefeitura de Botucatu destaca que ações como o Canil de Portas Abertas ajudam a ampliar as oportunidades de adoção e a valorizar o cuidado com os animais acolhidos pelo município.
Cada adoção representa uma nova oportunidade para o animal e para a família que decide recebê-lo, fortalecendo a conscientização sobre proteção e responsabilidade animal.
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