19 de outubro de 2026
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EMPREGO

ACEB abre vaga de estágio administrativo em Botucatu

Por Da Redação | ACEB | AC Talentos
| Tempo de leitura: 1 min
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Vaga de estágio administrativo em Botucatu!
Vaga de estágio administrativo em Botucatu!

A ACEB, por meio da AC Talentos, está com uma vaga aberta para estágio administrativo em Botucatu. A oportunidade é voltada a quem quer desenvolver habilidades e ganhar experiência profissional.

A remuneração total informada é de R$ 1.500. O horário de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Entre os requisitos mínimos, o candidato precisa estar cursando ensino médio, técnico ou superior, ter conhecimento básico em Excel e gostar de atendimento ao público.

O perfil desejado inclui boa comunicação, organização, proatividade e vontade de aprender.

Como se inscrever

As inscrições são feitas pela internet, no endereço https://www.acecurriculos.com.br/curriculos/candidato/acbotucatu/vaga/18507.

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