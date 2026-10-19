A ACEB, por meio da AC Talentos, está com uma vaga aberta para estágio administrativo em Botucatu. A oportunidade é voltada a quem quer desenvolver habilidades e ganhar experiência profissional.

A remuneração total informada é de R$ 1.500. O horário de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Entre os requisitos mínimos, o candidato precisa estar cursando ensino médio, técnico ou superior, ter conhecimento básico em Excel e gostar de atendimento ao público.