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POLÍCIA

PM apreende moto com sinais adulterados após acidente em Conchas

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Moto foi apreendida e encaminhada para perícia.
Moto foi apreendida e encaminhada para perícia.

A Polícia Militar apreendeu em Conchas uma motocicleta com indícios de adulteração nos sinais identificadores, após o acidente envolvendo dois ocupantes do veículo. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil.

Segundo a PM, a equipe foi acionada após informações de que duas pessoas haviam caído de uma motocicleta em via pública. Durante as averiguações, os policiais localizaram os envolvidos no pronto-socorro municipal, onde o condutor, um adolescente de 17 anos, recebia atendimento por uma fratura exposta na perna.

O jovem relatou que perdeu o controle da moto depois que um cachorro atravessou a via. Em razão da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital das Clínicas da Unesp, em Botucatu, acompanhado pela mãe e sob escolta policial.

Nas diligências, a equipe localizou a motocicleta em uma residência indicada pelo passageiro. Na vistoria, os policiais identificaram divergências entre a placa, o chassi e a numeração do motor, o que indica possível adulteração dos sinais identificadores.

A moto foi apreendida e encaminhada para perícia. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, que tomará as providências legais cabíveis.

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