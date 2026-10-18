A Polícia Militar apreendeu em Conchas uma motocicleta com indícios de adulteração nos sinais identificadores, após o acidente envolvendo dois ocupantes do veículo. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil.
Segundo a PM, a equipe foi acionada após informações de que duas pessoas haviam caído de uma motocicleta em via pública. Durante as averiguações, os policiais localizaram os envolvidos no pronto-socorro municipal, onde o condutor, um adolescente de 17 anos, recebia atendimento por uma fratura exposta na perna.
O jovem relatou que perdeu o controle da moto depois que um cachorro atravessou a via. Em razão da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital das Clínicas da Unesp, em Botucatu, acompanhado pela mãe e sob escolta policial.
Nas diligências, a equipe localizou a motocicleta em uma residência indicada pelo passageiro. Na vistoria, os policiais identificaram divergências entre a placa, o chassi e a numeração do motor, o que indica possível adulteração dos sinais identificadores.
A moto foi apreendida e encaminhada para perícia. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, que tomará as providências legais cabíveis.
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