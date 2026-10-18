A Polícia Militar apreendeu em Conchas uma motocicleta com indícios de adulteração nos sinais identificadores, após o acidente envolvendo dois ocupantes do veículo. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil.

Segundo a PM, a equipe foi acionada após informações de que duas pessoas haviam caído de uma motocicleta em via pública. Durante as averiguações, os policiais localizaram os envolvidos no pronto-socorro municipal, onde o condutor, um adolescente de 17 anos, recebia atendimento por uma fratura exposta na perna.

O jovem relatou que perdeu o controle da moto depois que um cachorro atravessou a via. Em razão da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital das Clínicas da Unesp, em Botucatu, acompanhado pela mãe e sob escolta policial.