A Polícia Militar capturou, na manhã deste domingo (18), em Areiópolis, um homem de 27 anos procurado pela Justiça pelo crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal.

Segundo a PM, a equipe, com apoio de outras viaturas, localizou o homem em uma residência. Depois de ser informado sobre o mandado de prisão preventiva, ele resistiu à abordagem, e os policiais precisaram usar algemas.

O homem foi levado para avaliação médica e, em seguida, apresentado à Polícia Judiciária de Botucatu. Ele permaneceu à disposição da Justiça.