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POLÍCIA

PM captura em Areiópolis homem procurado por roubo

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Policial militar conduz o homem capturado em Areiópolis.
Policial militar conduz o homem capturado em Areiópolis.

A Polícia Militar capturou, na manhã deste domingo (18), em Areiópolis, um homem de 27 anos procurado pela Justiça pelo crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal.

Segundo a PM, a equipe, com apoio de outras viaturas, localizou o homem em uma residência. Depois de ser informado sobre o mandado de prisão preventiva, ele resistiu à abordagem, e os policiais precisaram usar algemas.

O homem foi levado para avaliação médica e, em seguida, apresentado à Polícia Judiciária de Botucatu. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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