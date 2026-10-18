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POLÍCIA

PM atende ocorrência de ameaça e injúria em Laranjal Paulista

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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PM atende ocorrência de ameaça e injúria em Laranjal Paulista
PM atende ocorrência de ameaça e injúria em Laranjal Paulista

A Polícia Militar foi acionada na tarde deste sábado (17), em Laranjal Paulista, para atender uma ocorrência de ameaça e injúria entre moradores de um mesmo terreno familiar.

Segundo relatos, um homem, aparentemente embriagado e alterado, teria ameaçado de morte e ofendido uma mulher e a própria mãe durante uma discussão. Ainda conforme as informações, ele teria pegado objetos para intimidar as duas e simulado estar armado.

A equipe policial abordou o homem e, depois dos procedimentos necessários, levou as partes à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu, onde o caso foi registrado como ameaça e injúria. Após o registro, todos foram liberados.

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