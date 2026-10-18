Rafael Pimenta nasceu em Bragança Paulista, em 1982, e formou-se em Medicina pela Universidade São Francisco. Chegou a Botucatu em 2008 para fazer residência médica em Cirurgia Vascular e Angiologia na Faculdade de Medicina da Unesp, concluída em 2012. É doutor em Bases Gerais da Cirurgia, na área de Cirurgia Cardiovascular, pela Faculdade de Medicina de Botucatu (Unesp), tem título de especialista em Cirurgia Vascular e atua em ecografia vascular com Doppler.

Hoje, trabalha na Faculdade de Medicina de Botucatu, no Hospital Unimed Botucatu e em consultório particular. É assistente doutor da disciplina de Cirurgia Vascular do Departamento de Cirurgia e Ortopedia da Unesp e coordena o Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital do Bairro de Botucatu.

Na comunidade, coordena há oito anos o Dia Vascular de Botucatu, iniciativa de prevenção e diagnóstico precoce de doenças vasculares. Na edição de 2025, foram realizados cerca de 300 atendimentos e aproximadamente 700 exames de ultrassonografia de aorta abdominal e carótidas. O evento é promovido pela Disciplina e pelo Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular da Faculdade de Medicina de Botucatu (Unesp), com apoio da Prefeitura.