O médico Rafael Elias Farres Pimenta recebeu o Título de Cidadão Botucatuense em sessão solene da Câmara Municipal de Botucatu, realizada na noite de sexta-feira (16). A cerimônia foi aberta ao público e transmitida pelos canais de comunicação da Câmara.
A homenagem foi proposta pelo vereador Thiago Padovan (PSD), por meio do Projeto de Decreto Legislativo nº 7/2026, aprovado na sessão ordinária de 10 de agosto e transformado no Decreto Legislativo nº 463/2026. O título é concedido a pessoas que não nasceram em Botucatu, mas prestaram contribuições relevantes ao município.
Durante a sessão, Padovan elogiou o profissionalismo e as ações do homenageado na cidade. "Botucatu ganha um grande filho, uma pessoa espetacular", afirmou. Rafael Pimenta disse que receber o título é uma grande honra e que ele mostra o impacto positivo das atitudes das pessoas na vida de outras. O superintendente de Ações de Participação Popular, Junot de Lara Carvalho, que representou o prefeito, afirmou que o título beneficia Botucatu por reconhecer o mérito do homenageado.
A mesa dos trabalhos foi composta pelo presidente da Câmara, Cula (MDB), pelo vereador Zé Fernandes (PSDB), por Junot de Lara Carvalho, pelo 1º sargento Felipe Barbosa de Andrade, instrutor do Tiro de Guerra 02-048, e pelo homenageado. Também estavam presentes os vereadores Carlos Trigo (MDB), Ielo (PDT), Valmir Reis (PP), Lelo Pagani (PSDB), Nuno Garcia (PODE), Thiago Padovan (PSD) e Welinton Japa (MDB).
Quem é o homenageado
Rafael Pimenta nasceu em Bragança Paulista, em 1982, e formou-se em Medicina pela Universidade São Francisco. Chegou a Botucatu em 2008 para fazer residência médica em Cirurgia Vascular e Angiologia na Faculdade de Medicina da Unesp, concluída em 2012. É doutor em Bases Gerais da Cirurgia, na área de Cirurgia Cardiovascular, pela Faculdade de Medicina de Botucatu (Unesp), tem título de especialista em Cirurgia Vascular e atua em ecografia vascular com Doppler.
Hoje, trabalha na Faculdade de Medicina de Botucatu, no Hospital Unimed Botucatu e em consultório particular. É assistente doutor da disciplina de Cirurgia Vascular do Departamento de Cirurgia e Ortopedia da Unesp e coordena o Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital do Bairro de Botucatu.
Na comunidade, coordena há oito anos o Dia Vascular de Botucatu, iniciativa de prevenção e diagnóstico precoce de doenças vasculares. Na edição de 2025, foram realizados cerca de 300 atendimentos e aproximadamente 700 exames de ultrassonografia de aorta abdominal e carótidas. O evento é promovido pela Disciplina e pelo Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular da Faculdade de Medicina de Botucatu (Unesp), com apoio da Prefeitura.
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