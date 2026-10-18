Um acordo homologado na Central de Conciliação (Cecon) da Justiça Federal em Botucatu garantiu que uma família continuasse morando em um imóvel do programa Minha Casa, Minha Vida, em vez de ser despejada. O caso foi apresentado pela juíza federal Gabriella do Carmo Pantoja Duarte, coordenadora adjunta da Cecon, e pelo conciliador Marcelo Sleiman, em entrevista ao Bom Dia Criativa, da Criativa FM, na sexta-feira (16). A Assessoria de Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) também divulgou informações sobre o processo, que tramitou na 1ª Vara Federal de Botucatu.

Segundo a juíza, a Caixa havia entrado com uma ação contra os mutuários originais do financiamento, alegando descumprimento do contrato. Durante o processo, ficou claro que o casal não morava mais no imóvel. O local era ocupado, havia bastante tempo, por outra família, formada por um casal e uma filha menor de idade.

A Caixa pretendia rescindir o contrato, retomar o imóvel e colocá-lo novamente no programa. A partir dessa informação, surgiu a ideia de que, se a família que já vivia ali preenchesse os requisitos do Minha Casa, Minha Vida, ela poderia permanecer no imóvel e assumir as obrigações do financiamento. "Atenderia o interesse da Caixa, que regularizaria a situação do imóvel, e também o da família, que continuaria morando e teria preservado o direito constitucional de moradia", explicou a juíza.