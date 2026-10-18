O que a proposta também não diz é quanto isso vai custar. O levantamento feito pelo jornalista Flávio Fogueral, da Rádio Criva FM e do Notícias Botucatu, mostra que a despesa mensal com os subsídios dos parlamentares saltaria de R$ 71,3 mil para R$ 106,2 mil. São quase R$ 35 mil a mais por mês, ou perto de R$ 420 mil por ano, apenas em salários. A conta real é maior, porque cada novo mandato traz consigo cargos, encargos e ampliação de estrutura. Nada disso aparece na justificativa apresentada. Não há estudo de impacto, nem compromisso de manter congelado o orçamento da Casa, que hoje é de R$ 8,52 milhões, ou R$ 56 por morador ao ano.

Há quem diga que a democracia tem preço, e tem. Mas todo gasto público pressupõe uma entrega, e é aí que a proposta silencia. Seis vereadores a mais significarão mais projetos relevantes, mais fiscalização sobre o Executivo, mais presença nos bairros? Ou apenas mais despesas para o mesmo resultado? Nenhuma meta, nenhum compromisso, nenhuma garantia acompanha o pedido. O cidadão é chamado a pagar mais sem saber o que vai receber em troca, e nada impede que, ao fim da conta, a cidade tenha mais custo para menos trabalho.

Outro detalhe pede atenção. A mesma emenda que amplia a Câmara permite que o 1º e o 2º secretários da Mesa Diretora sejam reconduzidos no biênio seguinte. O assunto não tem relação alguma com representatividade popular, mas pega carona no mesmo texto e será votado no mesmo pacote. Matérias distintas merecem debates distintos. Quando se misturam, o eleitor perde a chance de avaliar cada uma pelo que ela é.