A Polícia Militar capturou, na madrugada deste sábado (17), um homem de 34 anos procurado pela Justiça, no bairro Jardim Santa Mônica, em São Manuel.

Segundo a PM, durante patrulhamento a equipe tentou abordar o homem, que fugiu a pé. Após acompanhamento, os policiais o alcançaram e fizeram a identificação, que confirmou a existência de um mandado de prisão definitivo por roubo. De acordo com a corporação, a pena restante é de mais de 19 anos.

Ele teve escoriações durante a fuga e recebeu atendimento médico. Depois, foi levado ao Plantão Policial de Botucatu. Após o registro da ocorrência, permaneceu preso e à disposição da Justiça.