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POLÍCIA MILITAR

PM prende homem de 44 anos por tráfico em Laranjal Paulista

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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db - De botuca
Foram apreendidos 120 eppendorfs de cocaína, 4 porções de maconha, dinheiro e dois celulares.
Foram apreendidos 120 eppendorfs de cocaína, 4 porções de maconha, dinheiro e dois celulares.

Um homem de 44 anos foi preso por tráfico de drogas durante patrulhamento da Força Tática da Polícia Militar, no bairro Vila Zalla, em Laranjal Paulista.

Segundo a PM, ao perceber a presença da equipe, ele demonstrou nervosismo e tentou se afastar, e por isso foi abordado. Na busca pessoal, os policiais encontraram entorpecentes e dinheiro. Ainda de acordo com a corporação, o homem disse que vendia drogas sob pressão, por causa de uma dívida ligada ao consumo de crack.

Ele foi levado para atendimento médico e, depois, apresentado à Polícia Civil, que ratificou a prisão. O homem ficou à disposição da Justiça.

Foram apreendidos 120 eppendorfs de cocaína, 4 porções de maconha, R$ 59 em dinheiro e 2 aparelhos celulares.

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