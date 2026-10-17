Moradores de Botucatu poderão acessar serviços gratuitos de vacinação, microchipagem e cadastro para castração de cães e gatos neste domingo, 18 de outubro. Os atendimentos serão realizados das 8h às 12h, no CEI Dr. Roberto Domingos Andreucci, na Vila São Lúcio, durante mais uma edição do programa Prefeitura Mais Perto de Você.

A ação é promovida pela Prefeitura de Botucatu e busca facilitar o acesso aos serviços de proteção animal, aproximando os atendimentos dos moradores do bairro e de regiões próximas.

Vacinação, microchipagem e castração

Durante a atividade, as equipes municipais estarão disponíveis para realizar os procedimentos previstos e orientar os tutores sobre saúde animal, identificação e cuidados responsáveis.