Moradores de Botucatu poderão acessar serviços gratuitos de vacinação, microchipagem e cadastro para castração de cães e gatos neste domingo, 18 de outubro. Os atendimentos serão realizados das 8h às 12h, no CEI Dr. Roberto Domingos Andreucci, na Vila São Lúcio, durante mais uma edição do programa Prefeitura Mais Perto de Você.
A ação é promovida pela Prefeitura de Botucatu e busca facilitar o acesso aos serviços de proteção animal, aproximando os atendimentos dos moradores do bairro e de regiões próximas.
Vacinação, microchipagem e castração
Durante a atividade, as equipes municipais estarão disponíveis para realizar os procedimentos previstos e orientar os tutores sobre saúde animal, identificação e cuidados responsáveis.
A microchipagem permite identificar cães e gatos por meio de um dispositivo eletrônico associado aos dados do responsável, facilitando a identificação dos tutores caso os animais se percam.
Também será possível realizar o cadastro para castração, medida importante para o controle populacional de cães e gatos, a prevenção de doenças e a redução do abandono.
A Prefeitura ainda oferecerá orientações sobre guarda responsável e bem-estar animal.
Documentos necessários
Para utilizar os serviços voltados aos animais, é necessário que eles estejam acompanhados por um responsável maior de 18 anos.
A orientação é levar:
- Documento de identificação com foto;
- CPF;
- Comprovante de residência atualizado.
Outros serviços municipais
Além dos atendimentos relacionados à causa animal, o Prefeitura Mais Perto de Você reunirá serviços e orientações nas áreas de Saúde, Assistência Social, Habitação, Educação, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Tributos.
Os moradores também poderão buscar informações sobre o programa Regulariza Botucatu, que oferece condições especiais para a negociação de débitos municipais inscritos em dívida ativa.
A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços públicos dos bairros e facilitar o acesso da população a diferentes atendimentos gratuitos em um único local.
Serviço
Prefeitura Mais Perto de Você — Vila São Lúcio
- Data: domingo, 18 de outubro de 2026
- Horário: das 8h às 12h
- Local: CEI Dr. Roberto Domingos Andreucci
- Endereço: Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, 365, Vila São Lúcio
- Atendimentos: gratuitos
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