18 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @de_botuca
CULTURA E LAZER

Sabadou Botucatu terá shows gratuitos em dois bairros em novembro

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Samba, pagode e sertanejo estão na programação gratuita de novembro.
Samba, pagode e sertanejo estão na programação gratuita de novembro.

Botucatu terá duas novas edições do Sabadou Botucatu em novembro, com shows gratuitos no Alvorada da Barra e na COHAB I. A programação está prevista para os dias 7 e 21 de novembro, com quatro atrações musicais e atividades voltadas ao lazer das famílias.

A iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, busca ampliar o acesso à cultura e levar entretenimento a diferentes regiões da cidade.

Primeira edição será no Alvorada da Barra

A primeira programação acontece no sábado, 7 de novembro, na Rua 34, no Alvorada da Barra.

As apresentações começam às 18h, com o grupo Samba Malt. Às 20h, a cantora Déborah Abreu sobe ao palco com repertório sertanejo.

O evento também contará com distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, oferecendo opções de diversão para as crianças.

COHAB I recebe segunda edição

No sábado, 21 de novembro, será a vez da Praça da Rainha, na COHAB I, receber o Sabadou Botucatu.

A programação começa às 18h, com o pagode de Walison Correia. Às 19h, a dupla Diego e Julinho assume o palco com o sertanejo raiz.

As duas edições terão entrada gratuita e classificação livre, permitindo a participação de pessoas de todas as idades.

Cultura e lazer nos bairros

De acordo com a Prefeitura, o Sabadou Botucatu busca transformar espaços públicos em pontos de encontro e convivência, aproximando atrações culturais dos moradores e incentivando a participação das famílias.

A programação também contribui para valorizar artistas e movimentar a economia criativa local.

O evento é realizado pela Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com recursos viabilizados pelo Edital de Credenciamento e pela Emenda Parlamentar Impositiva nº 11.

Serviço — Sabadou Botucatu

7 de novembro

  • Local: Rua 34, Alvorada da Barra
  • 18h: Samba Malt
  • 20h: Déborah Abreu

21 de novembro

  • Local: Praça da Rainha, COHAB I
  • 18h: Walison Correia
  • 19h: Diego e Julinho

Entrada gratuita. Classificação livre.

de botuca — De olho na notícia

Receba as notícias mais relevantes de Botucatu e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários