Botucatu terá duas novas edições do Sabadou Botucatu em novembro, com shows gratuitos no Alvorada da Barra e na COHAB I. A programação está prevista para os dias 7 e 21 de novembro, com quatro atrações musicais e atividades voltadas ao lazer das famílias.
A iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, busca ampliar o acesso à cultura e levar entretenimento a diferentes regiões da cidade.
Primeira edição será no Alvorada da Barra
A primeira programação acontece no sábado, 7 de novembro, na Rua 34, no Alvorada da Barra.
As apresentações começam às 18h, com o grupo Samba Malt. Às 20h, a cantora Déborah Abreu sobe ao palco com repertório sertanejo.
O evento também contará com distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, oferecendo opções de diversão para as crianças.
COHAB I recebe segunda edição
No sábado, 21 de novembro, será a vez da Praça da Rainha, na COHAB I, receber o Sabadou Botucatu.
A programação começa às 18h, com o pagode de Walison Correia. Às 19h, a dupla Diego e Julinho assume o palco com o sertanejo raiz.
As duas edições terão entrada gratuita e classificação livre, permitindo a participação de pessoas de todas as idades.
Cultura e lazer nos bairros
De acordo com a Prefeitura, o Sabadou Botucatu busca transformar espaços públicos em pontos de encontro e convivência, aproximando atrações culturais dos moradores e incentivando a participação das famílias.
A programação também contribui para valorizar artistas e movimentar a economia criativa local.
O evento é realizado pela Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com recursos viabilizados pelo Edital de Credenciamento e pela Emenda Parlamentar Impositiva nº 11.
Serviço — Sabadou Botucatu
7 de novembro
- Local: Rua 34, Alvorada da Barra
- 18h: Samba Malt
- 20h: Déborah Abreu
21 de novembro
- Local: Praça da Rainha, COHAB I
- 18h: Walison Correia
- 19h: Diego e Julinho
Entrada gratuita. Classificação livre.
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