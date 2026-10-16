16 de outubro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Sábado tem chuva na madrugada e sol com nuvens em Botucatu

Por Redação | Climatempo
| Tempo de leitura: 1 min
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Máxima chega a 25°C, mínima é de 17°C e índice UV é muito alto, segundo o Climatempo
Máxima chega a 25°C, mínima é de 17°C e índice UV é muito alto, segundo o Climatempo

O sábado (17) em Botucatu começa com chuva e trovoadas na madrugada, mas o dia deve ter sol com muitas nuvens. Segundo o Climatempo, a chance de chuva é de 68%, com volume previsto de 1,1 mm.

A previsão horária indica chuva apenas entre 0h e 4h. Das 5h às 23h, não há previsão de chuva. A noite deve ter poucas nuvens.

As temperaturas ficam entre 17°C e 25°C. O vento sopra de oeste, a 7 km/h, com rajadas de até 37 km/h. A umidade relativa do ar varia entre 61% e 98%.

O índice UV é muito alto, o que pede cuidado com a exposição direta ao sol. O sol nasce às 5h40 e se põe às 18h18.

Fonte: Climatempo

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