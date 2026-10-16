O sábado (17) em Botucatu começa com chuva e trovoadas na madrugada, mas o dia deve ter sol com muitas nuvens. Segundo o Climatempo, a chance de chuva é de 68%, com volume previsto de 1,1 mm.
A previsão horária indica chuva apenas entre 0h e 4h. Das 5h às 23h, não há previsão de chuva. A noite deve ter poucas nuvens.
As temperaturas ficam entre 17°C e 25°C. O vento sopra de oeste, a 7 km/h, com rajadas de até 37 km/h. A umidade relativa do ar varia entre 61% e 98%.
O índice UV é muito alto, o que pede cuidado com a exposição direta ao sol. O sol nasce às 5h40 e se põe às 18h18.
Fonte: Climatempo