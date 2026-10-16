Botucatu está sob aviso de tempestade nesta sexta-feira (16). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso classificado como Perigo Potencial, que começou às 9h25 e vale até as 23h59 de hoje.

Segundo o Inmet, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos, de 40 a 60 km/h, e queda de granizo. O instituto aponta baixo risco de corte de energia elétrica, de estragos em plantações, de queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Às 18h55 desta sexta, foi divulgado ainda um aviso de curta duração, com vigência de 30 minutos, para possibilidade de tempestade em Botucatu. O mesmo aviso inclui São Carlos, Itaí e Itapeva.