16 de outubro de 2026
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ALERTA DE TEMPESTADE

Botucatu está sob aviso de tempestade com chuva forte e granizo

Por Redação | Inmet/Defesa Civil de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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db - de botuca
Um aviso de curta duração também foi emitido às 18h55.
Um aviso de curta duração também foi emitido às 18h55.

Botucatu está sob aviso de tempestade nesta sexta-feira (16). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso classificado como Perigo Potencial, que começou às 9h25 e vale até as 23h59 de hoje.

Segundo o Inmet, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos, de 40 a 60 km/h, e queda de granizo. O instituto aponta baixo risco de corte de energia elétrica, de estragos em plantações, de queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Às 18h55 desta sexta, foi divulgado ainda um aviso de curta duração, com vigência de 30 minutos, para possibilidade de tempestade em Botucatu. O mesmo aviso inclui São Carlos, Itaí e Itapeva.

Uma imagem de radar mostra áreas de chuva forte e descargas elétricas a oeste de Botucatu, com deslocamento no sentido leste. A situação pode mudar rapidamente, e o texto pode ser atualizado.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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