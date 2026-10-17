A Prefeitura de Botucatu e a Secretaria de Políticas para a Mulher do Governo do Estado de São Paulo firmaram um Pacto Municipal para fortalecer a rede de proteção às mulheres. A parceria busca aprimorar o atendimento às vítimas de violência e integrar os serviços municipais e estaduais envolvidos no acolhimento, na orientação e na garantia de direitos.

O acordo prevê maior articulação entre as áreas de assistência social, saúde, segurança pública e sistema de Justiça. O objetivo é assegurar que mulheres em situação de violência recebam acompanhamento contínuo, inclusive após o encerramento de ações temporárias realizadas no município.

Segundo o prefeito de Botucatu, Fábio Leite, a parceria reforça a responsabilidade compartilhada entre os diferentes setores para oferecer acolhimento, orientação e segurança às mulheres que buscam ajuda.

Atendimento integrado em um só lugar