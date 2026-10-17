A Prefeitura de Botucatu e a Secretaria de Políticas para a Mulher do Governo do Estado de São Paulo firmaram um Pacto Municipal para fortalecer a rede de proteção às mulheres. A parceria busca aprimorar o atendimento às vítimas de violência e integrar os serviços municipais e estaduais envolvidos no acolhimento, na orientação e na garantia de direitos.
O acordo prevê maior articulação entre as áreas de assistência social, saúde, segurança pública e sistema de Justiça. O objetivo é assegurar que mulheres em situação de violência recebam acompanhamento contínuo, inclusive após o encerramento de ações temporárias realizadas no município.
Segundo o prefeito de Botucatu, Fábio Leite, a parceria reforça a responsabilidade compartilhada entre os diferentes setores para oferecer acolhimento, orientação e segurança às mulheres que buscam ajuda.
Atendimento integrado em um só lugar
Uma das iniciativas relacionadas ao enfrentamento da violência é o Circuito Integrado de Proteção às Mulheres, estrutura itinerante que reúne diferentes serviços em um único espaço.
O atendimento inclui acolhimento psicossocial, escuta qualificada, avaliação de risco, orientação jurídica, apoio para registro de ocorrência e encaminhamentos para os serviços de saúde e assistência social.
Conforme a necessidade de cada caso, também podem ser adotadas providências relacionadas a medidas protetivas e outras ações judiciais.
A proposta é reduzir a chamada “rota crítica”, percurso que muitas mulheres precisam enfrentar entre diferentes instituições para denunciar a violência e acessar seus direitos. Ao concentrar os serviços, a iniciativa busca diminuir deslocamentos e evitar que as vítimas tenham de relatar repetidamente a violência em diferentes órgãos.
Proteção deve continuar após as ações itinerantes
O pacto estabelece o compromisso de manter a articulação entre o Estado e o município para que o acompanhamento das mulheres tenha continuidade mesmo depois da saída da unidade móvel de Botucatu.
A secretária estadual de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni, destacou a importância da parceria para aproximar a rede de proteção da população e facilitar o acesso ao acolhimento, à orientação jurídica e à Justiça.
A iniciativa integra o movimento SP Por Todas, do Governo do Estado de São Paulo, que reúne políticas públicas voltadas às mulheres nos eixos de segurança e proteção, saúde e autonomia.
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