Da tradicional sopa servida nas escolas décadas atrás às refeições variadas oferecidas atualmente, a alimentação escolar de Botucatu passou por transformações e hoje atende milhares de estudantes diariamente. Segundo a Prefeitura, são mais de 25 mil refeições preparadas por dia na Cozinha Piloto, além de outras 3.177 produzidas nas creches.
Ao todo, a estrutura atende 28.177 estudantes das redes municipal e estadual de ensino. O trabalho envolve planejamento nutricional, seleção dos alimentos, preparo, distribuição e acompanhamento das refeições.
A iniciativa foi destacada pela administração municipal em 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, data em que a Prefeitura também iniciou a série especial “Do Campo à Mesa — Conheça a rede que alimenta Botucatu”.
Cardápios planejados para cada faixa etária
Os cardápios são elaborados por profissionais de Nutrição, levando em conta as necessidades de cada idade, possíveis restrições alimentares e a importância de uma alimentação equilibrada e diversificada.
Nas creches, as refeições são preparadas nas próprias unidades, com orientações específicas para a primeira infância. Para crianças de até três anos, os cardápios não incluem alimentos ultraprocessados nem adição de açúcar, mel ou adoçantes às preparações.
Além de contribuir para o crescimento e o desenvolvimento dos estudantes, a alimentação escolar também tem papel educativo, incentivando o contato com diferentes alimentos e a formação de hábitos saudáveis desde a infância.
Agricultura familiar participa do abastecimento
A origem dos alimentos também integra a política de alimentação escolar. De acordo com a Prefeitura, cerca de 60% das compras destinadas à alimentação escolar são provenientes da agricultura familiar, com recursos repassados pelo Governo Federal.
A participação dos produtores rurais contribui para o fornecimento de alimentos frescos, fortalece a produção local e aproxima o campo das escolas.
Uma rede de trabalho diário
A operação é mantida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Cozinha Piloto, com a participação de nutricionistas, cozinheiras, merendeiras e outros profissionais envolvidos no preparo e na distribuição das refeições.
A série “Do Campo à Mesa” pretende apresentar, ao longo das próximas semanas, ações que integram diferentes áreas da administração municipal, como Agricultura, Educação, Saúde e Assistência Social, mostrando as etapas que contribuem para o acesso da população a uma alimentação adequada.
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