Da tradicional sopa servida nas escolas décadas atrás às refeições variadas oferecidas atualmente, a alimentação escolar de Botucatu passou por transformações e hoje atende milhares de estudantes diariamente. Segundo a Prefeitura, são mais de 25 mil refeições preparadas por dia na Cozinha Piloto, além de outras 3.177 produzidas nas creches.

Ao todo, a estrutura atende 28.177 estudantes das redes municipal e estadual de ensino. O trabalho envolve planejamento nutricional, seleção dos alimentos, preparo, distribuição e acompanhamento das refeições.

A iniciativa foi destacada pela administração municipal em 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, data em que a Prefeitura também iniciou a série especial “Do Campo à Mesa — Conheça a rede que alimenta Botucatu”.

Cardápios planejados para cada faixa etária