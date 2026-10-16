A Prefeitura de Botucatu informa que segue com a revisão do Plano Diretor do município, que valerá para o período de 2027 a 2037. O processo foi apresentado à Câmara Municipal de Vereadores em 13 de outubro e está na fase de diagnóstico, em que a equipe técnica reúne e analisa informações sobre a situação atual e o crescimento da cidade.

O Plano Diretor é a principal lei municipal de planejamento urbano. Ele define como Botucatu deve crescer e se organizar, e reúne temas como uso e ocupação do solo, habitação, mobilidade, saneamento, meio ambiente e patrimônio. Previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade, deve ser revisado ao menos a cada 10 anos. O plano em vigor é a Lei Complementar nº 1.224, de 2017.

Segundo a Prefeitura, as decisões do plano chegam ao dia a dia da população: onde é possível construir e que tipo de construção é permitida em cada região, quais áreas serão preservadas, onde a cidade pode se expandir, como se organizam o trânsito e o transporte e onde investir em infraestrutura e serviços públicos. O plano também orienta a proteção de áreas ambientais, como a faixa da Cuesta e os recursos hídricos.