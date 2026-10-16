16 de outubro de 2026
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PLANO DIRETOR

Revisão do Plano Diretor de Botucatu está na fase de diagnóstico

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 2 min
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Plano Diretor de Botucatu está em revisão.
Plano Diretor de Botucatu está em revisão.

A Prefeitura de Botucatu informa que segue com a revisão do Plano Diretor do município, que valerá para o período de 2027 a 2037. O processo foi apresentado à Câmara Municipal de Vereadores em 13 de outubro e está na fase de diagnóstico, em que a equipe técnica reúne e analisa informações sobre a situação atual e o crescimento da cidade.

O Plano Diretor é a principal lei municipal de planejamento urbano. Ele define como Botucatu deve crescer e se organizar, e reúne temas como uso e ocupação do solo, habitação, mobilidade, saneamento, meio ambiente e patrimônio. Previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade, deve ser revisado ao menos a cada 10 anos. O plano em vigor é a Lei Complementar nº 1.224, de 2017.

Segundo a Prefeitura, as decisões do plano chegam ao dia a dia da população: onde é possível construir e que tipo de construção é permitida em cada região, quais áreas serão preservadas, onde a cidade pode se expandir, como se organizam o trânsito e o transporte e onde investir em infraestrutura e serviços públicos. O plano também orienta a proteção de áreas ambientais, como a faixa da Cuesta e os recursos hídricos.

Etapas

A revisão está dividida em sete produtos, com prazos até outubro de 2027:

- Plano de trabalho e metodologia: concluído;

- Análise normativa, que examina as leis municipais ligadas ao tema, e diagnóstico preliminar: em elaboração;

- Diagnóstico consolidado: março de 2027;

- Minutas preliminar e consolidada do plano: junho e julho de 2027;

- Projeto de lei: outubro de 2027, que depois segue para a Câmara de Vereadores.

Entre julho e outubro, a equipe fez levantamentos de campo em toda a área urbana e na zona rural, observando padrões de ocupação, equipamentos públicos, áreas ambientais, pontos de alagamento e núcleos isolados.

O trabalho também usa dados do Censo 2022. De acordo com a Prefeitura, Botucatu tem 145 mil habitantes, e a proporção de pessoas com 60 anos ou mais subiu de 11,2% para 18,2% desde 2000, o que influencia o planejamento de saúde, mobilidade e acessibilidade.

Participação

O processo é participativo. O site oficial reúne a agenda, os produtos entregues e um questionário aberto à população. Os documentos de cada etapa são publicados conforme ficam prontos.

Site: www.planodiretorbotucatu.com

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