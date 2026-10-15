15 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @de_botuca
SEGURANÇA PÚBLICA

Secretária estadual conhece Patrulha Maria da Penha da GCM

Por Redação | Guarda Civil Municipal
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Botucatu também está recebendo o Circuito Integrado SP Por Todas
Botucatu também está recebendo o Circuito Integrado SP Por Todas

A Secretaria Municipal de Segurança de Botucatu e a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) participaram de um encontro com a secretária de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, Adriana Liporoni.

Estiveram presentes o prefeito de Botucatu, Fábio Leite, o secretário municipal de Segurança, Sargento Laudo, e lideranças e representantes das forças de segurança da cidade e do Estado. Durante a visita, eles conheceram o trabalho da Patrulha Maria da Penha da GCM de Botucatu.

Segundo a informação divulgada, a equipe realiza um trabalho efetivo no acompanhamento de vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência vigentes. A Patrulha também faz um trabalho preventivo, sempre integrado à Rede de Proteção à Mulher em Botucatu.

Circuito Integrado SP Por Todas

Botucatu também está recebendo o Circuito Integrado SP Por Todas, uma unidade móvel que reúne serviços gratuitos de acolhimento, apoio psicológico, orientação jurídica, registro de ocorrências e acesso a medidas de proteção para mulheres em situação de violência.

Em caso de violência contra a mulher, o Ligue 180 funciona 24 horas, de forma gratuita. Em situação de emergência, ligue 190.

Receba as notícias mais relevantes de Botucatu e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários