A Secretaria Municipal de Segurança de Botucatu e a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) participaram de um encontro com a secretária de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, Adriana Liporoni.
Estiveram presentes o prefeito de Botucatu, Fábio Leite, o secretário municipal de Segurança, Sargento Laudo, e lideranças e representantes das forças de segurança da cidade e do Estado. Durante a visita, eles conheceram o trabalho da Patrulha Maria da Penha da GCM de Botucatu.
Segundo a informação divulgada, a equipe realiza um trabalho efetivo no acompanhamento de vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência vigentes. A Patrulha também faz um trabalho preventivo, sempre integrado à Rede de Proteção à Mulher em Botucatu.
Circuito Integrado SP Por Todas
Botucatu também está recebendo o Circuito Integrado SP Por Todas, uma unidade móvel que reúne serviços gratuitos de acolhimento, apoio psicológico, orientação jurídica, registro de ocorrências e acesso a medidas de proteção para mulheres em situação de violência.
Em caso de violência contra a mulher, o Ligue 180 funciona 24 horas, de forma gratuita. Em situação de emergência, ligue 190.