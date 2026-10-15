A Secretaria Municipal de Segurança de Botucatu e a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) participaram de um encontro com a secretária de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, Adriana Liporoni.

Estiveram presentes o prefeito de Botucatu, Fábio Leite, o secretário municipal de Segurança, Sargento Laudo, e lideranças e representantes das forças de segurança da cidade e do Estado. Durante a visita, eles conheceram o trabalho da Patrulha Maria da Penha da GCM de Botucatu.

Segundo a informação divulgada, a equipe realiza um trabalho efetivo no acompanhamento de vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência vigentes. A Patrulha também faz um trabalho preventivo, sempre integrado à Rede de Proteção à Mulher em Botucatu.