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DÍVIDAS MUNICIPAIS

Regulariza Botucatu atende moradores da Vila São Lúcio

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 2 min
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Programa oferece até 90% de desconto em juros e multas de dívidas municipais
Programa oferece até 90% de desconto em juros e multas de dívidas municipais

Moradores da Vila São Lúcio e de outras regiões de Botucatu poderão esclarecer dúvidas sobre débitos municipais e conhecer as condições de negociação do programa Regulariza Botucatu neste domingo (18). O atendimento será realizado durante mais uma edição do Prefeitura Mais Perto de Você, das 8h às 12h, no CEI Dr. Roberto Domingos Andreucci.

A iniciativa busca facilitar o acesso dos contribuintes às informações sobre pendências financeiras com o município, sem a necessidade de procurar inicialmente o atendimento no Paço Municipal.

Durante a ação, a equipe do programa poderá orientar os moradores sobre quem pode aderir, quais débitos podem ser negociados, as formas de pagamento disponíveis e os procedimentos necessários para formalizar um acordo.

Descontos podem chegar a 90%

O Regulariza Botucatu permite a negociação de débitos municipais inscritos em dívida ativa. Para quem optar pelo pagamento à vista, o programa prevê desconto de 90% sobre juros e multas.

Também há possibilidade de parcelamento em até 60 vezes, com descontos que variam conforme a quantidade de parcelas escolhida. O valor mínimo de cada prestação é de R$ 80 por cadastro.

Nos acordos parcelados, a primeira parcela deve ser paga no momento da adesão, conforme as regras do programa.

Prazo está na reta final

Outubro marca o último mês do Regulariza Botucatu. Por isso, o atendimento na Vila São Lúcio representa uma oportunidade para os contribuintes conhecerem as condições disponíveis e verificarem as alternativas para regularizar suas pendências antes do encerramento do prazo.

A Prefeitura recomenda que os interessados aproveitem a ação para esclarecer dúvidas sobre débitos inscritos em dívida ativa, migração de acordos anteriores e documentação necessária para a negociação.

Serviço

  • Data: domingo, 18 de outubro
  • Horário: das 8h às 12h
  • Local: CEI Dr. Roberto Domingos Andreucci
  • Endereço: Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, 365, Vila São Lúcio
  • Atendimento: orientações sobre o Regulariza Botucatu e outros serviços municipais

A ação integra o programa Prefeitura Mais Perto de Você, que reúne diferentes setores da administração municipal para aproximar os serviços públicos dos bairros.

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