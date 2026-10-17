Moradores da Vila São Lúcio e de outras regiões de Botucatu poderão esclarecer dúvidas sobre débitos municipais e conhecer as condições de negociação do programa Regulariza Botucatu neste domingo (18). O atendimento será realizado durante mais uma edição do Prefeitura Mais Perto de Você, das 8h às 12h, no CEI Dr. Roberto Domingos Andreucci.

A iniciativa busca facilitar o acesso dos contribuintes às informações sobre pendências financeiras com o município, sem a necessidade de procurar inicialmente o atendimento no Paço Municipal.

Durante a ação, a equipe do programa poderá orientar os moradores sobre quem pode aderir, quais débitos podem ser negociados, as formas de pagamento disponíveis e os procedimentos necessários para formalizar um acordo.