Esse é o primeiro, de todos, os textos que virão nessa coluna do De Botucatu (Rede Sampi); a ideia é ter um espaço de reflexão e pensamento crítico sobre o Direito e seus reflexos em toda organização político-social, sem pretender ser dono da verdade, a coluna buscará trazer temas atuais com os quais nos deparamos em nosso cotidiano e ajudar nosso leitor a forma uma ideia consciente, responsável e orientada sobre temas jurídicos, portanto, para que ele possa atuar Pensando Direito! Convido todos à leitura, à reflexão consciente e ao debate honesto e engrandecedor!

Iniciaremos com uma pergunta antiga, quis custodiet ipsos custodes? No Brasil, ela ganha contornos dramáticos pelos episódios que temos assistido – literalmente, como na TV Justiça, quase tão atrativa, talvez até mais, que um jogo da seleção brasileira - diante dos nossos olhos vindos diretamente do Supremo Tribunal Federal.

Vivemos dias conturbados, na política, em nossa sociedade e no Judiciário, um órgão do poder estatal em relação ao qual, até bem pouco tempo atrás, depositávamos nossa esperança de concretização da justiça e de tutela de nossos direitos; o STF tem sido um dos principais alvos – não à toa, notadamente pelos recentes escândalos que envolveram diversos de seus ministros – da ira, da insatisfação e do sentimento de que há necessidade de estabelecimento de reformas institucionais na Corte e da punição de ministros que se envolveram em práticas que podem configurar crime!